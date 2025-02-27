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США депортировали в Россию похитившего $1,5 млн в Санкт-Петербурге

Ведомости

В Россию из США депортировали подозреваемого в нападении и похищении $1,5 млн Дмитрия Кошелева, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Следствие установило, что Кошелев в июле 2014 г. в петербургском аэропорту Пулково организованной группой напал с оружием на сидящих в машине людей и похитил у них имущество и денежные средства в размере более $1,5 млн.

После нападения обвиняемый скрылся, в 2020 г. он был объявлен в международный розыск. «В мае 2021 г. поступили сведения об установлении Кошелева на территории США в связи с возможным нарушением им иммиграционного законодательства страны. <...> С учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о его депортации», – сообщили в ГП.

Кошелев обвиняется по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.

20 января президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации подписал несколько указов об ужесточении миграционной политики. По данным иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), при содействии других служб с 23 по 26 января удалось задержать 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. 

Телеканал Fox News со ссылкой на данные ICE 30 января сообщил, что к ноябрю 2024 г. власти США внесли в список на депортацию 337 граждан СССР и 845 граждан Югославии. Всего в перечень о высылке вошли 1,44 млн иностранцев, не находящихся под арестом. В эту категорию включены также 3518 человек с российскими паспортами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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