США депортировали в Россию похитившего $1,5 млн в Санкт-Петербурге

Телеканал Fox News со ссылкой на данные ICE 30 января сообщил, что к ноябрю 2024 г. власти США внесли в список на депортацию 337 граждан СССР и 845 граждан Югославии. Всего в перечень о высылке вошли 1,44 млн иностранцев, не находящихся под арестом. В эту категорию включены также 3518 человек с российскими паспортами.