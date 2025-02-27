США депортировали в Россию похитившего $1,5 млн в Санкт-Петербурге
В Россию из США депортировали подозреваемого в нападении и похищении $1,5 млн Дмитрия Кошелева, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
Следствие установило, что Кошелев в июле 2014 г. в петербургском аэропорту Пулково организованной группой напал с оружием на сидящих в машине людей и похитил у них имущество и денежные средства в размере более $1,5 млн.
После нападения обвиняемый скрылся, в 2020 г. он был объявлен в международный розыск. «В мае 2021 г. поступили сведения об установлении Кошелева на территории США в связи с возможным нарушением им иммиграционного законодательства страны. <...> С учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о его депортации», – сообщили в ГП.
Кошелев обвиняется по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.
20 января президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации подписал несколько указов об ужесточении миграционной политики. По данным иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), при содействии других служб с 23 по 26 января удалось задержать 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации.
Телеканал Fox News со ссылкой на данные ICE 30 января сообщил, что к ноябрю 2024 г. власти США внесли в список на депортацию 337 граждан СССР и 845 граждан Югославии. Всего в перечень о высылке вошли 1,44 млн иностранцев, не находящихся под арестом. В эту категорию включены также 3518 человек с российскими паспортами.