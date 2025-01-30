В США в список на депортацию внесли 1182 граждан СССР и Югославии
К ноябрю 2024 г. власти США внесли в список на депортацию 337 граждан СССР и 845 граждан Югославии. Этими данными поделилась иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в ответ на запрос Fox News.
В списке значатся также 254 граждан из также не существующей сейчас Чехословакии. Всего в перечень о высылке вошли 1 445 549 иностранцев, не находящихся под арестом. В эту категорию включены также 3518 человек с российскими паспортами.
Президент США Дональд Трамп 20 января подписал несколько указов об ужесточении миграционной политики. По данным ICE, опубликованным на официальной странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января удалось задержать 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. Источники сообщили газете WP 27 января о требовании неназванных сотрудников администрации Трампа увеличить количество ежедневных задержаний минимум до 1200 или 1500. По их словам, нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента.
29 января Трамп заявил, что подпишет исполнительный указ, который дает распоряжение Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить центр на базе Гуантанамо для содержания 30 000 нелегальных мигрантов.