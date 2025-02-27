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Буйнов окажет помощь пострадавшей при ДТП с его автомобилем женщине

Ведомости

Пострадавшей во время аварии с участием автомобиля певца Александра Буйнова будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка, сообщил певец в своем Telegram-канале.

В сообщении Буйнов принес извинения пострадавшей женщине, а также поблагодарил сотрудников ГИБДД и медицинских работников, которые работали на месте происшествия.

26 февраля Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке. Пострадавшая – женщина 1963 г. р., по сообщению ГУ МВД России по Московской области, ее госпитализировали с разрывом связок. Буйнову грозит штраф и лишение водительских прав на два года. Наказание будет зависеть от итогового заключения врачей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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