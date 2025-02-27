Буйнов окажет помощь пострадавшей при ДТП с его автомобилем женщине
Пострадавшей во время аварии с участием автомобиля певца Александра Буйнова будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка, сообщил певец в своем Telegram-канале.
В сообщении Буйнов принес извинения пострадавшей женщине, а также поблагодарил сотрудников ГИБДД и медицинских работников, которые работали на месте происшествия.
26 февраля Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке. Пострадавшая – женщина 1963 г. р., по сообщению ГУ МВД России по Московской области, ее госпитализировали с разрывом связок. Буйнову грозит штраф и лишение водительских прав на два года. Наказание будет зависеть от итогового заключения врачей.