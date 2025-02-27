Блогера Subo лишили российского гражданства
Блогера Субхана Мамедова Мурад оглы, который известен под ником Subo, лишили российского гражданства из-за предоставления ложных сведения о себе, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства рассказал, что в ходе проверки было выяснено, что Мамедов при получении российского гражданства представил ложные сведения о себе. В связи с этим блогер был лишен гражданства. Не уточняется, какие сведения оказались ложными.
Согласно данным ТАСС, Мамедов также имеет гражданство Азербайджана. Сейчас он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
Subo известен своими пранками. Мамедов снимал провокационные ролики с прохожими, в том числе с сотрудниками полиции.
13 ноября 2024 г. стало известно, что за 10 месяцев 2024 г. МВД России приняло решение о прекращении гражданства РФ в отношении 1365 иностранцев. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, также была активизирована работа по ограничению въезда в Россию иностранцев, не соблюдающих требования законодательства РФ.