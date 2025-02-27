Законопроект о статусе ветеранов для военных в Курской области внесен в Госдуму
Законопроект о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, отражающим вторжение в Курской области, внесен в Госдуму. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
«Данная мера поддержки будет распространена и на личный состав органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Следственного комитета, а также прокуроров», – уточняют в ведомстве.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов представил данный законопроект на заседании правительства РФ 27 февраля.
24 февраля правительственная комиссия одобрила законопроект Минобороны, приравнивающий воюющих на приграничных территориях к участникам спецоперации на Украине. Военным ведомством предлагается внести поправки в закон о ветеранах, где ветеранами боевых действий являются те, кто воевал на территории Украины и новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей). Курская и Белгородская области в этот перечень не включены.
Минобороны предлагает распространить статус ветерана на военных, отражавших провокации на госгранице РФ или воевавших на приграничных территориях, прилегающих к зоне спецоперации. Если поправки будут приняты, правительство сможет самостоятельно определять такие территории.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила также инициативу Минобороны, расширяющую список тех, кто может получить статус ветерана боевых действий после службы в зоне спецоперации. Ведомство предлагает считать участниками спецоперации не только военных, но и сотрудников других федеральных служб, если они отражали вооруженные вторжения на территорию РФ или противодействовали вооруженным провокациям на приграничных территориях. К числу таких лиц в проекте относятся полицейские, нацгвардейцы, пожарные, сотрудники служб уголовно-исполнительной системы и судебные приставы, а также прокуроры и сотрудники Следственного комитета РФ.