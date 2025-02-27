Законопроект о статусе ветеранов для военных в Курской области внесен в Госдуму

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила также инициативу Минобороны, расширяющую список тех, кто может получить статус ветерана боевых действий после службы в зоне спецоперации. Ведомство предлагает считать участниками спецоперации не только военных, но и сотрудников других федеральных служб, если они отражали вооруженные вторжения на территорию РФ или противодействовали вооруженным провокациям на приграничных территориях. К числу таких лиц в проекте относятся полицейские, нацгвардейцы, пожарные, сотрудники служб уголовно-исполнительной системы и судебные приставы, а также прокуроры и сотрудники Следственного комитета РФ.