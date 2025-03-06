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ФСБ сорвала попытку разведки Украины похитить данные российских школьников

Ведомости

Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья для их вербовки. Об этом сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ведомства, украинские спецслужбы пытались получить доступ к данным школьников через рассылку с сайтов, связанных с молодежными патриотическими организациями. Для этого они взломали почтовые ящики и перехватили письма от «Юнармии» и учебно-методического центра «Авангард», в которых содержались приглашения на военно-патриотический диктант. Перед отправкой в школы файлы были изменены.

«Внесенные изменения преследовали основную цель – осуществить сбор персональных данных детей подросткового возраста для их дальнейшей вербовки и вовлечения в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности РФ», – поясняют в ФСБ РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех подробностей произошедшего.

18 декабря в Тюмени суд арестовал школьника за попытку совершить теракт на железной дороге. Восьмиклассник предложил своему другу-семикласснику поджечь релейный шкаф, получив задание от незнакомца в мессенджере.

А 15 ноября ФСБ в Кировской области задержала подростка после попытки диверсии на Транссибе. Там парень хотел поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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