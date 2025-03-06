ФСБ сорвала попытку разведки Украины похитить данные российских школьников
Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб получить персональные данные школьников Москвы и Подмосковья для их вербовки. Об этом сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По информации ведомства, украинские спецслужбы пытались получить доступ к данным школьников через рассылку с сайтов, связанных с молодежными патриотическими организациями. Для этого они взломали почтовые ящики и перехватили письма от «Юнармии» и учебно-методического центра «Авангард», в которых содержались приглашения на военно-патриотический диктант. Перед отправкой в школы файлы были изменены.
«Внесенные изменения преследовали основную цель – осуществить сбор персональных данных детей подросткового возраста для их дальнейшей вербовки и вовлечения в разведывательно-подрывную деятельность против безопасности РФ», – поясняют в ФСБ РФ.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех подробностей произошедшего.
18 декабря в Тюмени суд арестовал школьника за попытку совершить теракт на железной дороге. Восьмиклассник предложил своему другу-семикласснику поджечь релейный шкаф, получив задание от незнакомца в мессенджере.
А 15 ноября ФСБ в Кировской области задержала подростка после попытки диверсии на Транссибе. Там парень хотел поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали.