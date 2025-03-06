ФСБ сорвала попытку разведки Украины похитить данные российских школьников

По информации ведомства, украинские спецслужбы пытались получить доступ к данным школьников через рассылку с сайтов, связанных с молодежными патриотическими организациями. Для этого они взломали почтовые ящики и перехватили письма от «Юнармии» и учебно-методического центра «Авангард», в которых содержались приглашения на военно-патриотический диктант. Перед отправкой в школы файлы были изменены.