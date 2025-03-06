Песков назвал Ирину Роднину великой спортсменкой
Советская фигуристка Ирина Роднина является великой женщиной, спортсменкой и россиянкой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя свой поход в кино на картину «Роднина».
«История ее (Родниной) жизни, история ее спортивной карьеры – это то, что является прекрасным примером для всех девчонок и мальчишек в нашей стране, чтобы также идти по жизни и совершать такие же геройства», – заключил Песков.
Сейчас Роднина занимает пост депутата в Госдуме. Фильм «Роднина» вышел в прокат в 2025 г. Главную роль исполнила Владислава Самохина. Режиссером выступил Константин Статский. В основу фильма легла автобиографическая книга «Слеза чемпионки».
В ленте рассказывается о том, как по совету врачей родители Ирины отдали дочь на занятия фигурным катанием, чтобы она окрепла и набралась сил. Роднина нашла в спорте свои мечту и предназначение.