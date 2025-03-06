Ватикан сообщает о стабильном состоянии папы Римского на протяжении трех дней
Папа римский Франциск провел третий день в стабильном состоянии, передает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.
«Ночь прошла спокойно. Папа римский продолжает отдыхать», – уточнили там. Газета отмечает, что глава католической церкви продолжил лечение, в том числе активную двигательную физиотерапию.
Известно, что папа римский Франциск продолжает активно работать. 6 марта он назначил епископа Анхеля Франсиско Карабалло Фермина архиепископом Куманы в Венесуэле и епископа Анхеля Романа Идигораса епископом Альбасете в Испании.
3 марта у папы римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии в больнице, произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности. Была возобновлена неинвазивная искусственная вентиляция легких.
Эпизоды были вызваны «значительным накоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом», говорится в заявлении. Прогноз врачей остается сдержанным. 14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом. Рецидивирующий бронхит обострился неделей раннее. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику.
27 февраля агентство Associated Press сообщило, что Франциск опроверг слухи о готовящемся конклаве. Но, несмотря на поправку, расписание предстоящих событий с участием папы было сокращено.