Ватикан сообщает о стабильном состоянии папы Римского на протяжении трех дней

Эпизоды были вызваны «значительным накоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом», говорится в заявлении. Прогноз врачей остается сдержанным. 14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом. Рецидивирующий бронхит обострился неделей раннее. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику.