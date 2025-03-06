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Ватикан сообщает о стабильном состоянии папы Римского на протяжении трех дней

Ведомости

Папа римский Франциск провел третий день в стабильном состоянии, передает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

«Ночь прошла спокойно. Папа римский продолжает отдыхать», – уточнили там. Газета отмечает, что глава католической церкви продолжил лечение, в том числе активную двигательную физиотерапию. 

Известно, что папа римский Франциск продолжает активно работать. 6 марта он назначил епископа Анхеля Франсиско Карабалло Фермина архиепископом Куманы в Венесуэле и епископа Анхеля Романа Идигораса епископом Альбасете в Испании.

3 марта у папы римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии в больнице, произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности. Была возобновлена неинвазивная искусственная вентиляция легких.

Эпизоды были вызваны «значительным накоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом», говорится в заявлении. Прогноз врачей остается сдержанным. 14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом. Рецидивирующий бронхит обострился неделей раннее. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику.

27 февраля агентство Associated Press сообщило, что Франциск опроверг слухи о готовящемся конклаве. Но, несмотря на поправку, расписание предстоящих событий с участием папы было сокращено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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