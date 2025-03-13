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В аэропортах Саратова и Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Ведомости

В аэропортах Саратова, Волгограда и Пензы ввели временные ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

С 7:45 аэропорт Саратова не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения там вводят уже второй раз за последние сутки. Аэропорт приостанавливал работу с 22:30 12 марта до 2:30 13 марта.

Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск самолетов с 8:00, Пензы – с 8:33.

До этого в аэропортах Калуги и Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, действовавшие с вечера 12 марта.

В ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили 77 украинских БПЛА над шестью регионами РФ. По данным Минобороны, 30 дронов были сбиты над Брянской областью, а еще 25 – над Калужской областью. По шесть БПЛА уничтожили над Воронежской и Курской областями, а еще по пять беспилотников – над Ростовской и Белгородской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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