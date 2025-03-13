В аэропортах Саратова и Волгограда ввели временные ограничения на полеты

В ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили 77 украинских БПЛА над шестью регионами РФ. По данным Минобороны, 30 дронов были сбиты над Брянской областью, а еще 25 – над Калужской областью. По шесть БПЛА уничтожили над Воронежской и Курской областями, а еще по пять беспилотников – над Ростовской и Белгородской.