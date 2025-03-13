В аэропортах Саратова и Волгограда ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Саратова, Волгограда и Пензы ввели временные ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
С 7:45 аэропорт Саратова не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения там вводят уже второй раз за последние сутки. Аэропорт приостанавливал работу с 22:30 12 марта до 2:30 13 марта.
Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск самолетов с 8:00, Пензы – с 8:33.
До этого в аэропортах Калуги и Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, действовавшие с вечера 12 марта.
В ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили 77 украинских БПЛА над шестью регионами РФ. По данным Минобороны, 30 дронов были сбиты над Брянской областью, а еще 25 – над Калужской областью. По шесть БПЛА уничтожили над Воронежской и Курской областями, а еще по пять беспилотников – над Ростовской и Белгородской.