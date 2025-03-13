МЧС: из Суджанского района эвакуированы 199 мирных жителей
Из Суджанского района Курской области эвакуированы 199 мирных жителей, которые находились под контролем украинских войск, сообщили в МЧС. Эвакуация началась 12 марта, и к полудню было вывезено 140 человек.
Согласно информации ведомства, спасатели сопровождают эвакуированных в пункты временного размещения, помогают с оформлением документов и поиском родственников. Также было опубликовано видео из пункта временного размещения (ПВР), организованного в спортивном зале.
12 марта из Суджи вывезли 68 человек, 16 из которых забрали родственники, а 52 были размещены в ПВР. Экстренная госпитализация не потребовалась. В тот же день помощник главы МЧС Юрий Мезинов сообщил, что в Судже и соседних селах Курской области были обнаружены более 100 человек из списков пропавших без вести.
Официальных данных об освобождении Суджи на тот момент не было, но Минобороны подтвердило активное продвижение российских войск. 13 марта стало известно, что город находится под контролем России. Утром количество эвакуированных составило 120 человек, а к полудню – 140. В ПВР мирных жителей посетил врио губернатора Александр Хинштейн, который выслушал рассказы о жизни в подвалах без еды, воды и света, а также о том, как хоронили соседей.