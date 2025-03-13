МЧС: из Суджанского района эвакуированы 199 мирных жителей

Официальных данных об освобождении Суджи на тот момент не было, но Минобороны подтвердило активное продвижение российских войск. 13 марта стало известно, что город находится под контролем России. Утром количество эвакуированных составило 120 человек, а к полудню – 140. В ПВР мирных жителей посетил врио губернатора Александр Хинштейн, который выслушал рассказы о жизни в подвалах без еды, воды и света, а также о том, как хоронили соседей.