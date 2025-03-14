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Из освобожденных курских населенных пунктов эвакуировали 209 человек

Ведомости

Из освобожденных населенных пунктов в Курской области, ранее удерживаемых вооруженными силами Украины (ВСУ), с 12 марта были эвакуированы 209 жителей, включая девять детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Из Суджи были вывезены 68 человек, из Казачьей Локни – 74. Еще часть людей эвакуировали из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево, других сел и деревень.

По словам Хинштейна, сейчас 128 человек размещены в пункте временного размещения в регионе, остальные эвакуированные отправились к родственникам.

«Люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью», – подчеркнул глава региона, ответив, что работа по спасению жителей Курской области продолжается.

13 марта официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство снимет с розыска 154-х человек, пропавших в Суджанском районе Курской области, так как они живы. По ее словам, сотрудники МВД оказывают жителям освобожденных населенных пунктов в этом районе всестороннюю помощь, в том числе помогают им связаться с родными. В этот же день в МЧС сообщали, что из Суджанского района были эвакуированы 199 мирных жителей, находившихся под контролем украинских войск.

14 марта Минобороны сообщило, что военнослужащие ВС России за неделю вернули контроль над 29 населенными пунктами в Курской области, включая город Суджа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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