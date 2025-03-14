Из освобожденных курских населенных пунктов эвакуировали 209 человек

13 марта официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство снимет с розыска 154-х человек, пропавших в Суджанском районе Курской области, так как они живы. По ее словам, сотрудники МВД оказывают жителям освобожденных населенных пунктов в этом районе всестороннюю помощь, в том числе помогают им связаться с родными. В этот же день в МЧС сообщали, что из Суджанского района были эвакуированы 199 мирных жителей, находившихся под контролем украинских войск.