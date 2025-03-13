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МВД снимет с розыска 154 жителя Суджанского района Курской области

Ведомости

МВД снимет с розыска 154 человека, пропавших в Суджанском районе Курской области, поскольку они живы, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Волк рассказала, что сотрудники МВД оказывают жителям освобожденных населенных пунктов в Суджанском районе всеобъемлющую помощь. В том числе помогают им связаться с родственниками.

Сотрудники миграционных подразделений принимают заявки от граждан, желающих восстановить паспорт гражданина РФ, сообщила официальный представитель МВД. Изготовление документов осуществляется в течение 24 часов, при этом государственная пошлина не взимается.

Как выглядит Суджа после освобождения
Российские военные освободили Суджу на юго-западе Курской области, сообщило 13 марта Минобороны РФ. Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию региона. В результате сама Суджа, а также значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем украинской армии. Как сейчас выглядит приграничный город – в галерее «Ведомостей».
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Российские военные освободили Суджу на юго-западе Курской области, сообщило 13 марта Минобороны РФ. Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию региона. В результате сама Суджа, а также значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем украинской армии. Как сейчас выглядит приграничный город – в галерее «Ведомостей». / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Работа ведется круглосуточно, подчеркнула Волк. МВД активно взаимодействует с представителями других ведомств.

Утром 12 марта «РИА Новости» опубликовало кадры с беспилотника, на которых российские военные поднимают флаг РФ в центре Суджи, находившейся под контролем украинской армии с августа 2024 г. В этот же день в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов в Курской области ему доложили о том, что российские войска вошли в завершающую стадию операции по освобождению территории региона от вооруженных сил Украины (ВСУ).

13 марта в МЧС сообщили, что из Суджанского района Курской области эвакуированы 199 мирных жителей, которые находились под контролем украинских войск.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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