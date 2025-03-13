МВД снимет с розыска 154 жителя Суджанского района Курской области

Утром 12 марта «РИА Новости» опубликовало кадры с беспилотника, на которых российские военные поднимают флаг РФ в центре Суджи, находившейся под контролем украинской армии с августа 2024 г. В этот же день в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов в Курской области ему доложили о том, что российские войска вошли в завершающую стадию операции по освобождению территории региона от вооруженных сил Украины (ВСУ).