МВД снимет с розыска 154 жителя Суджанского района Курской области
МВД снимет с розыска 154 человека, пропавших в Суджанском районе Курской области, поскольку они живы, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Волк рассказала, что сотрудники МВД оказывают жителям освобожденных населенных пунктов в Суджанском районе всеобъемлющую помощь. В том числе помогают им связаться с родственниками.
Сотрудники миграционных подразделений принимают заявки от граждан, желающих восстановить паспорт гражданина РФ, сообщила официальный представитель МВД. Изготовление документов осуществляется в течение 24 часов, при этом государственная пошлина не взимается.
Работа ведется круглосуточно, подчеркнула Волк. МВД активно взаимодействует с представителями других ведомств.
Утром 12 марта «РИА Новости» опубликовало кадры с беспилотника, на которых российские военные поднимают флаг РФ в центре Суджи, находившейся под контролем украинской армии с августа 2024 г. В этот же день в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов в Курской области ему доложили о том, что российские войска вошли в завершающую стадию операции по освобождению территории региона от вооруженных сил Украины (ВСУ).
13 марта в МЧС сообщили, что из Суджанского района Курской области эвакуированы 199 мирных жителей, которые находились под контролем украинских войск.