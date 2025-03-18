Захарова объяснила демонтаж символов спецоперации у здания посольства США
Демонтаж стелы с литерами Z, O и V, которые являются одними из символов российской спецоперации на Украине, у здания посольства США в Москве обусловлен заменой подсветки. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее 18 марта «РИА Новости» сообщило, что буквы Z, O и V начали убирать от посольства США в Москве сразу после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, в ходе которого они договорились продолжить усилия по поиску путей урегулирования российско-украинского конфликта. Как рассказали корреспонденту агентства рабочие, которые демонтировали знаки, символы почистят, а затем вернут на место.
Специальная военная операция на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она проводится для защиты населения, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.
Одним из основных символов спецоперации стала буква Z, а также O и V, которые изначально использовались для маркировки военной техники. В апреле прошлого года украинское правительство постановило ввести запрет на использование букв Z и V на автомобильных номерах. Это касается случаев, когда присутствует намек на связанную с Россией символику.