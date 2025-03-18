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Захарова объяснила демонтаж символов спецоперации у здания посольства США

Ведомости

Демонтаж стелы с литерами Z, O и V, которые являются одними из символов российской спецоперации на Украине, у здания посольства США в Москве обусловлен заменой подсветки. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.  

«Про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее 18 марта «РИА Новости» сообщило, что буквы Z, O и V начали убирать от посольства США в Москве сразу после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, в ходе которого они договорились продолжить усилия по поиску путей урегулирования российско-украинского конфликта. Как рассказали корреспонденту агентства рабочие, которые демонтировали знаки, символы почистят, а затем вернут на место.

Специальная военная операция на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она проводится для защиты населения, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.

Одним из основных символов спецоперации стала буква Z, а также O и V, которые изначально использовались для маркировки военной техники. В апреле прошлого года украинское правительство постановило ввести запрет на использование букв Z и V на автомобильных номерах. Это касается случаев, когда присутствует намек на связанную с Россией символику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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