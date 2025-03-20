Полякам порекомендовали запастись едой и водой на три дня
Заместитель главы МВД Польши Веслав Лесникевич призвал граждан подготовить трехдневный запас продовольствия и воды для автономного выживания. Об этом он рассказал в интервью агентству PAP. Он подчеркнул, что гражданская оборона — это не только помощь государства, но и личная готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.
«Каждый должен быть обеспечен водой, продовольствием, лекарствами, средствами гигиены и источником света, работающим без электросети. Это минимум на три дня», – заявил Лесникевич. Также он рекомендовал иметь радиоприемники, которые позволят получать информацию в случае кризиса.
Чиновник добавил, что в случае войны или стихийных бедствий население смогут поддержать 16 000 добровольных пожарных и 5000 спасательных бригад из госслужбы пожарной охраны. Днем ранее замминистра обороны Польши Павел Бейда сообщил, что в рамках оборонной программы «Восточный щит» на границах с Белоруссией и Россией планируется разместить около 1 млн противопехотных мин. Это вооружение запрещено Оттавской конвенцией 1999 г., но польские власти намерены завершить установку заграждений к 2028 г.
25 февраля польский президент Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat заявил, что американские войска, находящиеся в Германии, могут быть размещены на территории Польши. Ранее лидер победившего на выборах в бундестаг консервативного блока ХДС/ХСС, кандидат на пост федерального канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин может отказаться от партнерства с Вашингтоном по вопросу размещения американских войск в стране.
Президент Польши отметил, что для него американский лидер Дональд Трамп «абсолютно надежный партнер, политик высокого класса». При этом он заявил, что он работает нестандартно, поскольку также является бизнесменом.
24 февраля Дуда заявил, что отправка европейского миротворческого контингента на Украину является реалистичной. При этом польский лидер уточнил, что размещение войск в количестве 200 000 военных, которое было озвучено президентом Украины Владимиром Зеленским, невозможно.