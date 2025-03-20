Полякам порекомендовали запастись едой и водой на три дня

Чиновник добавил, что в случае войны или стихийных бедствий население смогут поддержать 16 000 добровольных пожарных и 5000 спасательных бригад из госслужбы пожарной охраны. Днем ранее замминистра обороны Польши Павел Бейда сообщил, что в рамках оборонной программы «Восточный щит» на границах с Белоруссией и Россией планируется разместить около 1 млн противопехотных мин. Это вооружение запрещено Оттавской конвенцией 1999 г., но польские власти намерены завершить установку заграждений к 2028 г.