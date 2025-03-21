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МВД Белоруссии отвергло обвинения в избиении комика Останина

Ведомости

Белорусская полиция отвергла обвинения в избиении стендап-комика Артемия Останина при задержании. Это следует из сообщения МВД республики.

«В ряде интернет-ресурсов распространяется информация об избиении белорусскими правоохранителями российского стендап-комика. Эти сведения не соответствуют действительности», – говорится в сообщении.

В МВД заявили, что клевета в адрес сотрудников полиции Белоруссии в связи с выполнением ими служебных обязанностей влечет уголовную ответственность.

Об избиении Останина сообщила его адвокат Вероника Полякова 20 марта. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева опубликовала фотографию спины комика с ушибами и комментарий адвоката. По заявлению Поляковой, перед передачей российским правоохранителям машина с белорусскими силовиками и Останиным остановилась в лесу, после чего он якобы был избит тремя людьми. Заявлялось, что помимо дубинок они применяли электрошокер.

Останин обратился в следственные органы РФ с просьбой провести проверку. По данным адвоката, у него обнаружены перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, также установлены проблемы с дыхательной функцией и легкими. Останин подчеркнул, что российские власти его не трогали, физическую силу не применяли и в этой части он претензий не имеет.

Комик был арестован Мещанским судом Москвы 19 марта. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения). Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа», которые заявили, что комик якобы пошутил над ветераном спецоперации. В ходе своего выступления на шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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