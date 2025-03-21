МВД Белоруссии отвергло обвинения в избиении комика Останина
Белорусская полиция отвергла обвинения в избиении стендап-комика Артемия Останина при задержании. Это следует из сообщения МВД республики.
«В ряде интернет-ресурсов распространяется информация об избиении белорусскими правоохранителями российского стендап-комика. Эти сведения не соответствуют действительности», – говорится в сообщении.
В МВД заявили, что клевета в адрес сотрудников полиции Белоруссии в связи с выполнением ими служебных обязанностей влечет уголовную ответственность.
Об избиении Останина сообщила его адвокат Вероника Полякова 20 марта. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева опубликовала фотографию спины комика с ушибами и комментарий адвоката. По заявлению Поляковой, перед передачей российским правоохранителям машина с белорусскими силовиками и Останиным остановилась в лесу, после чего он якобы был избит тремя людьми. Заявлялось, что помимо дубинок они применяли электрошокер.
Останин обратился в следственные органы РФ с просьбой провести проверку. По данным адвоката, у него обнаружены перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, также установлены проблемы с дыхательной функцией и легкими. Останин подчеркнул, что российские власти его не трогали, физическую силу не применяли и в этой части он претензий не имеет.
Комик был арестован Мещанским судом Москвы 19 марта. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения). Дело было возбуждено после жалоб активистов организации «Зов народа», которые заявили, что комик якобы пошутил над ветераном спецоперации. В ходе своего выступления на шоу «Стендап за 60 секунд» Останин не упоминает спецоперацию, но рассказал шутку про инвалида без ног, который столкнулся с ним в метро.