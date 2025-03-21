Владелец «Волгонефти 239» намерен убрать носовую часть судна своими силами

В сообщении говорится, что компания в установленном порядке проинформировала всех заинтересованных лиц, включая должностных, о заключении соответствующего контракта на удаление носовой части. Кроме того, в «Волгатранснефти» отметили, что руководство компании представило отчет о всех текущих и планируемых мероприятиях на совещании, проведенном по данному вопросу в Минтрансе РФ 18 марта.