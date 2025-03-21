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Владелец «Волгонефти 239» намерен убрать носовую часть судна своими силами

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Судовладелец танкера «Волгонефть 239», который потерпел крушение у Керченского пролива в декабре 2024 г., планирует собственными силами провести удаление из акватории носовой части судна в рамках контракта с подрядной организацией, сообщили ТАСС в ЗАО «Волгатранснефть».

Ранее компания провела полный цикл удаления одной из затонувших частей «Волгонефти 239». Включая откачку и утилизацию нефтепродуктов, а также корпуса кормовой части.

Сейчас «Волгатранснефть» приступила к разработке документации и производству работ по удалению оставшейся носовой части судна в рамках заключенного договора. Работы по ее удалению займут более длительное время, поскольку носовая часть затонула на удалении 12 км от берега, сообщили в компании.

«Волгатранснефть» производит удаление принадлежащего ей танкера за счет собственных средств и не привлекает государственное финансирование. Сообщается, что планируемый срок окончания работ намечен на июнь 2025 г.

В сообщении говорится, что компания в установленном порядке проинформировала всех заинтересованных лиц, включая должностных, о заключении соответствующего контракта на удаление носовой части. Кроме того, в «Волгатранснефти» отметили, что руководство компании представило отчет о всех текущих и планируемых мероприятиях на совещании, проведенном по данному вопросу в Минтрансе РФ 18 марта.

6 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что кормовая часть танкера «Волгонефть 239», севшего на мель возле мыса Панагия в Темрюкском районе Кубани, перемещена на сушу и разрезана на куски.

15 декабря 2024 г. во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие по 4000 т мазута. В море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов. 25 декабря губернатор Краснодарского края объявил региональный режим ЧС из-за «напряженной ситуации» с загрязнением черноморского побережья в районе Анапы. 26 декабря режим ЧС был повышен до федерального.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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