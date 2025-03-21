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С начала эвакуации из Суджанского района Курской области вывезено 564 человека

Ведомости

С начала проведения эвакуации 12 марта из Суджанского района Курской области было вывезено 564 человека, сообщили ТАСС в МЧС России.

Сообщается, что эвакуацию мирного населения проводят сотрудники МЧС России и Министерства обороны, а также волонтеры.

17 марта в МЧС России сообщили, что из Суджанского района было вывезено более 465 человек. Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов, а также связаться с родными и близкими. В пресс-службе МЧС рассказали, что в автобусах, на которых эвакуируют граждан, им предоставляют воду и продукты питания, а также оказывают необходимую медицинскую помощь и психологическую поддержку.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. Боевые действия продолжаются в регионе с тех пор. В Курской области действуют режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении под контроль России города Суджа в Курской области. Населенный пункт находился под контролем ВСУ с августа 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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