С начала эвакуации из Суджанского района Курской области вывезено 564 человека

17 марта в МЧС России сообщили, что из Суджанского района было вывезено более 465 человек. Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов, а также связаться с родными и близкими. В пресс-службе МЧС рассказали, что в автобусах, на которых эвакуируют граждан, им предоставляют воду и продукты питания, а также оказывают необходимую медицинскую помощь и психологическую поддержку.