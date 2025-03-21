С начала эвакуации из Суджанского района Курской области вывезено 564 человека
С начала проведения эвакуации 12 марта из Суджанского района Курской области было вывезено 564 человека, сообщили ТАСС в МЧС России.
Сообщается, что эвакуацию мирного населения проводят сотрудники МЧС России и Министерства обороны, а также волонтеры.
17 марта в МЧС России сообщили, что из Суджанского района было вывезено более 465 человек. Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов, а также связаться с родными и близкими. В пресс-службе МЧС рассказали, что в автобусах, на которых эвакуируют граждан, им предоставляют воду и продукты питания, а также оказывают необходимую медицинскую помощь и психологическую поддержку.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. Боевые действия продолжаются в регионе с тех пор. В Курской области действуют режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. 13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении под контроль России города Суджа в Курской области. Населенный пункт находился под контролем ВСУ с августа 2024 г.