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Из Суджанского района Курской области вывезено более 465 человек

Ведомости

За весь период эвакуации граждан из Суджанского района Курской области вывезено более 465 человек, сообщили в МЧС России.

Уточняется, что за прошедшие сутки были эвакуированы 42 человека. Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов, а также связаться с родными и близкими.

В пресс-службе МЧС рассказали, что в автобусах, на которых эвакуируют граждан, им предоставляют воду и продукты питания, а также оказывают необходимую медицинскую помощь и психологическую поддержку.

В Курской области организована работа 88 пунктов временного размещения, добавили в ведомстве.

Суджа вернулась под контроль России 13 марта. Сообщалось, что это произошло благодаря наступательным действиям подразделений группировки российских войск «Север». 16 марта стало известно, что сотрудники МЧС эвакуировали 395 жителей Суджанского района.

ВСУ нарушили госграницу России и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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