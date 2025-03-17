Из Суджанского района Курской области вывезено более 465 человек
За весь период эвакуации граждан из Суджанского района Курской области вывезено более 465 человек, сообщили в МЧС России.
Уточняется, что за прошедшие сутки были эвакуированы 42 человека. Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов, а также связаться с родными и близкими.
В пресс-службе МЧС рассказали, что в автобусах, на которых эвакуируют граждан, им предоставляют воду и продукты питания, а также оказывают необходимую медицинскую помощь и психологическую поддержку.
В Курской области организована работа 88 пунктов временного размещения, добавили в ведомстве.
Суджа вернулась под контроль России 13 марта. Сообщалось, что это произошло благодаря наступательным действиям подразделений группировки российских войск «Север». 16 марта стало известно, что сотрудники МЧС эвакуировали 395 жителей Суджанского района.
ВСУ нарушили госграницу России и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.