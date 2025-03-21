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Военный суд арестовал главу центра информационных технологий Росгвардии

Ведомости

235-й гарнизонный военный суд принял решение об аресте начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Чепкасова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Центр, возглавляемый Чепкасовым, занимается обеспечением информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росгвардии, автоматизацией госуслуг, организацией межведомственного электронного взаимодействия, информационной безопасностью и вопросами импортозамещения программного обеспечения. 20 марта Чепкасова задержали.

17 февраля военный суд в Москве взял под стражу генерал-майора Росгвардии, бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых по делу о взятке в 15 млн руб. ТАСС писал, что Рябых подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. По данным агентства, Рябых был уволен с занимаемого поста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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