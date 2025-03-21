Военный суд арестовал главу центра информационных технологий Росгвардии
235-й гарнизонный военный суд принял решение об аресте начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение суда.
Чепкасова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Центр, возглавляемый Чепкасовым, занимается обеспечением информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росгвардии, автоматизацией госуслуг, организацией межведомственного электронного взаимодействия, информационной безопасностью и вопросами импортозамещения программного обеспечения. 20 марта Чепкасова задержали.
17 февраля военный суд в Москве взял под стражу генерал-майора Росгвардии, бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых по делу о взятке в 15 млн руб. ТАСС писал, что Рябых подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. По данным агентства, Рябых был уволен с занимаемого поста.