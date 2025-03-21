Военный суд арестовал главу центра информационных технологий Росгвардии

17 февраля военный суд в Москве взял под стражу генерал-майора Росгвардии, бывшего главу одного из департаментов ведомства Константина Рябых по делу о взятке в 15 млн руб. ТАСС писал, что Рябых подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. По данным агентства, Рябых был уволен с занимаемого поста.