Аэропорты Волгограда и Саратова ограничивали прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Волгограда («Гумрак») и Саратова («Гагарин»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Главным приоритетом была названа безопасность полетов, экипажи воздушных судов авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали для этого все необходимые меры.
Аэропорты вернулись к своей обычной работе в 6:30 мск.
22 марта в аэропорту Казани также вводились ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Меру ввели ввели в 18:36 мск и сняли в 19:18 мск. За время действия ограничений на запасные аэродромы отправились два воздушных судна, совершавших рейс в Казань.