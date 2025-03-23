Аэропорты Волгограда и Саратова ограничивали прием и выпуск самолетов

22 марта в аэропорту Казани также вводились ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Меру ввели ввели в 18:36 мск и сняли в 19:18 мск. За время действия ограничений на запасные аэродромы отправились два воздушных судна, совершавших рейс в Казань.