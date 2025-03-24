В центре Москвы произошел крупный пожар в ЖК «Роза Росса»
По данным спасателей, огонь охватил уже около 100 кв. м кровли шестиэтажного дома на улице Тимура Фрунзе.
«Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно- спасательные подразделения», – пояснили в МЧС.
Очевидцы публикуют кадры, на которых видно клубы черного дыма, поднимающиеся высоко вверх. Их видно из разных районов столицы. Причины возгорания и все подробности происшествия пока выясняют специалисты. По данным «РИА Новости», пожар случился в ЖК «Роза Росса».
24 марта в центре Ростова-на-Дону произошло возгорание в торговом центре «Галерея Астор». Там полыхали фасад и крыша здания на общей пощади 300 кв. м. Огонь со здания торгового центра позже перекинулся на крышу соседнего многоквартирного дома, оттуда спасатели срочно эвакуировали 15 человек.