В центре Москвы произошел крупный пожар в ЖК «Роза Росса»

Очевидцы публикуют кадры, на которых видно клубы черного дыма, поднимающиеся высоко вверх. Их видно из разных районов столицы. Причины возгорания и все подробности происшествия пока выясняют специалисты. По данным «РИА Новости», пожар случился в ЖК «Роза Росса».