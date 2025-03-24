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В центре Москвы произошел крупный пожар в ЖК «Роза Росса»

Ведомости

В центре Москвы произошел крупный пожар в строящемся доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным спасателей, огонь охватил уже около 100 кв. м кровли шестиэтажного дома на улице Тимура Фрунзе.

«Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно- спасательные подразделения», – пояснили в МЧС.

Очевидцы публикуют кадры, на которых видно клубы черного дыма, поднимающиеся высоко вверх. Их видно из разных районов столицы. Причины возгорания и все подробности происшествия пока выясняют специалисты. По данным «РИА Новости», пожар случился в ЖК «Роза Росса».

24 марта в центре Ростова-на-Дону произошло возгорание в торговом центре «Галерея Астор». Там полыхали фасад и крыша здания на общей пощади 300 кв. м. Огонь со здания торгового центра позже перекинулся на крышу соседнего многоквартирного дома, оттуда спасатели срочно эвакуировали 15 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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