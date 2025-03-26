Ространснадзор проведет внеплановые проверки объектов водного транспорта
Ространснадзор проведет внеплановые проверки безопасности объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает Минтранс РФ.
Ключевой целью проверок обозначено недопущение подобных загрязнений моря, предупредительное устранение нарушений. Кроме того, будет контролироваться соблюдение законодательства в портах региона.
Особое внимание специалисты Ространснадзора уделят погрузочно-разгрузочным работам с опасными грузами. Кроме того, будет проведена оценка судов, причалов и подводных трубопроводов вместе с Российским морским регистром судоходства.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие по 4000 т мазута, потерпели крушение во время шторма в районе Керченского пролива. Несколько тысяч тонн нефтепродуктов попали в море. 25 декабря губернатор Краснодарского края объявил региональный режим ЧС из-за «напряженной ситуации» с загрязнением черноморского побережья в районе Анапы, а 26 декабря уровень ЧС был повышен до федерального.
МЧС России 25 марта сообщало, что с начала работ было очищено более 418 км берега и собрано свыше 152 000 т загрязненного песка и грунта. В акватории Черного моря обследовано более 10 300 кв. км, обработано свыше 60 800 кв. м, использовано 7600 т сорбента и собрано 25 т нефтесодержащей смеси.