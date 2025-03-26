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Ространснадзор проведет внеплановые проверки объектов водного транспорта

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Ространснадзор проведет внеплановые проверки безопасности объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает Минтранс РФ.

Ключевой целью проверок обозначено недопущение подобных загрязнений моря, предупредительное устранение нарушений. Кроме того, будет контролироваться соблюдение законодательства в портах региона.

Особое внимание специалисты Ространснадзора уделят погрузочно-разгрузочным работам с опасными грузами. Кроме того, будет проведена оценка судов, причалов и подводных трубопроводов вместе с Российским морским регистром судоходства.

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие по 4000 т мазута, потерпели крушение во время шторма в районе Керченского пролива. Несколько тысяч тонн нефтепродуктов попали в море. 25 декабря губернатор Краснодарского края объявил региональный режим ЧС из-за «напряженной ситуации» с загрязнением черноморского побережья в районе Анапы, а 26 декабря уровень ЧС был повышен до федерального.

МЧС России 25 марта сообщало, что с начала работ было очищено более 418 км берега и собрано свыше 152 000 т загрязненного песка и грунта. В акватории Черного моря обследовано более 10 300 кв. км, обработано свыше 60 800 кв. м, использовано 7600 т сорбента и собрано 25 т нефтесодержащей смеси.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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