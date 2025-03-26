Ространснадзор проведет внеплановые проверки объектов водного транспорта

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие по 4000 т мазута, потерпели крушение во время шторма в районе Керченского пролива. Несколько тысяч тонн нефтепродуктов попали в море. 25 декабря губернатор Краснодарского края объявил региональный режим ЧС из-за «напряженной ситуации» с загрязнением черноморского побережья в районе Анапы, а 26 декабря уровень ЧС был повышен до федерального.