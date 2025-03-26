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Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста «Известий» Александра Федорчака, военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы МИД.

Федорчак, Панов и Сиркели погибли 24 марта в Луганской народной республике. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, это случилось в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). 26 марта в Белгородской области погибла Прокофьева. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, военкор и находившийся с ней оператор Дмитрий Волков подорвались на украинской мине. Волков получил тяжелые травмы.

С соболезнованиями Лавров обратился к гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту, президенту АО «Красная звезда» Алексею Пиманову и гендиректору МИЦ «Известия» Владимиру Тюлину. По словам министра, «серия жестоких убийств российских журналистов» говорит о готовности «украинских нацистов и далее грубо нарушать нормы международного гуманитарного права».

Соболезнования в связи с гибелью Прокофьевой также выразили в Организации Объединенных Наций (ООН). При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что расследование убийства российских журналистов невозможно без соответствующего мандата.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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