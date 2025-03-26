Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

Федорчак, Панов и Сиркели погибли 24 марта в Луганской народной республике. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, это случилось в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). 26 марта в Белгородской области погибла Прокофьева. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, военкор и находившийся с ней оператор Дмитрий Волков подорвались на украинской мине. Волков получил тяжелые травмы.