Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста «Известий» Александра Федорчака, военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы МИД.
Федорчак, Панов и Сиркели погибли 24 марта в Луганской народной республике. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, это случилось в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). 26 марта в Белгородской области погибла Прокофьева. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, военкор и находившийся с ней оператор Дмитрий Волков подорвались на украинской мине. Волков получил тяжелые травмы.
С соболезнованиями Лавров обратился к гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту, президенту АО «Красная звезда» Алексею Пиманову и гендиректору МИЦ «Известия» Владимиру Тюлину. По словам министра, «серия жестоких убийств российских журналистов» говорит о готовности «украинских нацистов и далее грубо нарушать нормы международного гуманитарного права».
Соболезнования в связи с гибелью Прокофьевой также выразили в Организации Объединенных Наций (ООН). При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что расследование убийства российских журналистов невозможно без соответствующего мандата.