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Фигурантам дела о хищениях на «Пушкинской карте» избрана мера пресечения

Одним из них является участник музыкального шоу «Голос» Эмиль Кадыров
Ведомости

Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения фигурантам по делу о мошенничестве в особо крупном размере при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В частности, певцу и участнику музыкального шоу «Голос» Эмилю Кадырову установлен запрет определенных действий. Другие участники дела – Алексей Кузнецов и Елена Гурко – отправлены под домашний арест на один месяц и 28 суток.

По версии следствия, фигуранты сформировали и разместили заявку на включение в реестр мероприятий по программе «Пушкинская карта». Фигуранты обеспечивали массовое приобретение билетов с банковских карт «Пушкинская карта», оформленных с указанием заведомо недостоверных персональных и иных данных получателей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Федеральная программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 г. для молодых россиян. Депозит социальной карты с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно потратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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