Фигурантам дела о хищениях на «Пушкинской карте» избрана мера пресечения

Фигурантам дела о хищениях на «Пушкинской карте» избрана мера пресеченияОдним из них является участник музыкального шоу «Голос» Эмиль Кадыров
Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения фигурантам по делу о мошенничестве в особо крупном размере при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
В частности, певцу и участнику музыкального шоу «Голос» Эмилю Кадырову установлен запрет определенных действий. Другие участники дела – Алексей Кузнецов и Елена Гурко – отправлены под домашний арест на один месяц и 28 суток.
По версии следствия, фигуранты сформировали и разместили заявку на включение в реестр мероприятий по программе «Пушкинская карта». Фигуранты обеспечивали массовое приобретение билетов с банковских карт «Пушкинская карта», оформленных с указанием заведомо недостоверных персональных и иных данных получателей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Федеральная программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 г. для молодых россиян. Депозит социальной карты с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно потратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.