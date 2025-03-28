Скорая помощь врезалась в остановку на юге Москвы
ДТП произошло в районе Чертаново на Кировоградской улице.
По предварительной версии, «скорая» врезалась в остановку, уходя от столкновения. В главном управлении МВД по Москве сообщили, что пострадали водитель и пассажир скорой помощи, а также пешеход на остановке.
28 февраля автобус врезался в остановку с людьми на Варшавской улице Санкт-Петербурга. Тогда транспортное средство при повороте столкнулось с машинами, резко развернулось к остановке с людьми и въехало в еще один автобус.
В результате аварии погибла женщина-пешеход, которая находилась на тротуаре и не успела отскочить в сторону.