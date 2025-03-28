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Скорая помощь врезалась в остановку на юге Москвы

Ведомости

Машина скорой медицинской помощи врезалась в автобусную остановку на юге Москвы, передает ТАСС.

ДТП произошло в районе Чертаново на Кировоградской улице.

По предварительной версии, «скорая» врезалась в остановку, уходя от столкновения. В главном управлении МВД по Москве сообщили, что пострадали водитель и пассажир скорой помощи, а также пешеход на остановке.

28 февраля автобус врезался в остановку с людьми на Варшавской улице Санкт-Петербурга. Тогда транспортное средство при повороте столкнулось с машинами, резко развернулось к остановке с людьми и въехало в еще один автобус.

В результате аварии погибла женщина-пешеход, которая находилась на тротуаре и не успела отскочить в сторону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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