На Солнце зафиксирована вспышка высшего класса X
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.
«Точный измеренный уровень составляет X1.1. Максимум излучения был зафиксирован в 18:20 по мск», – говорится в публикации.
По предварительным оценкам специалистов, явление не представляет угрозы для Земли. Однако вспышка оказалась зрелищной: мощные выбросы заметны даже без специальных инструментов. Ученые также допускают, что часть энергии экранировалась солнечным диском, что может означать, что реальная мощность вспышки выше зафиксированной.
4 марта исследователи зарегистрировали на Солнце один из самых мощных гамма-всплесков в истории – GRB 221009A. В ходе наблюдений были обнаружены фотоны с энергией 18 тераэлектронвольт. Теоретически такие частицы не должны достигать Земли. Эти результаты ставят под сомнение существующие теории о поглощении гамма-излучения и могут указывать на существование неизвестных физических процессов.