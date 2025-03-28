На Солнце зафиксирована вспышка высшего класса X

4 марта исследователи зарегистрировали на Солнце один из самых мощных гамма-всплесков в истории – GRB 221009A. В ходе наблюдений были обнаружены фотоны с энергией 18 тераэлектронвольт. Теоретически такие частицы не должны достигать Земли. Эти результаты ставят под сомнение существующие теории о поглощении гамма-излучения и могут указывать на существование неизвестных физических процессов.