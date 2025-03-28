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На Солнце зафиксирована вспышка высшего класса X

Ведомости

На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

«Точный измеренный уровень составляет X1.1. Максимум излучения был зафиксирован в 18:20 по мск», – говорится в публикации.

По предварительным оценкам специалистов, явление не представляет угрозы для Земли. Однако вспышка оказалась зрелищной: мощные выбросы заметны даже без специальных инструментов. Ученые также допускают, что часть энергии экранировалась солнечным диском, что может означать, что реальная мощность вспышки выше зафиксированной.

4 марта исследователи зарегистрировали на Солнце один из самых мощных гамма-всплесков в истории – GRB 221009A. В ходе наблюдений были обнаружены фотоны с энергией 18 тераэлектронвольт. Теоретически такие частицы не должны достигать Земли. Эти результаты ставят под сомнение существующие теории о поглощении гамма-излучения и могут указывать на существование неизвестных физических процессов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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