Суд заблокировал Telegram-каналы с данными по выводу денег с «Пушкинских карт»

По данным агентства, прокурор Северо-Восточного административного округа Москвы подал в суд три административных исковых заявления с просьбой заблокировать 12 Telegram-каналов с данными о выводе средств с «Пушкинских карт». Отмечается, что иски были поданы «в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц». Суд удовлетворил заявления о признании информации из этих каналов запрещенной к распространению.