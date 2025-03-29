Суд заблокировал Telegram-каналы с данными по выводу денег с «Пушкинских карт»
Останкинский суд Москвы заблокировал 12 Telegram-каналов, в которых публиковалась информация о выводе денежных средств, зачисляемых из бюджета на «Пушкинские карты». Об этом со ссылкой на документы пишет «РИА Новости».
По данным агентства, прокурор Северо-Восточного административного округа Москвы подал в суд три административных исковых заявления с просьбой заблокировать 12 Telegram-каналов с данными о выводе средств с «Пушкинских карт». Отмечается, что иски были поданы «в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц». Суд удовлетворил заявления о признании информации из этих каналов запрещенной к распространению.
Правоохранительные органы ранее на этой неделе задержали трех фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». 28 марта Черемушкинский суд Москвы избрал им меру пресечения. Певцу и участнику музыкального шоу «Голос» Эмилю Кадырову установлен запрет определенных действий. Другие участники дела – Алексей Кузнецов и Елена Гурко – отправлены под домашний арест на один месяц и 28 суток.
По версии следствия, фигуранты сформировали и разместили заявку на включение в реестр мероприятий по программе «Пушкинская карта». Фигуранты обеспечивали массовое приобретение билетов с банковских карт «Пушкинская карта», оформленных с указанием заведомо недостоверных персональных и иных данных получателей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).