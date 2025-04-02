У берегов Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5

28 марта в Юго-Восточной Азии произошло сильное землетрясение. Согласно разным сведениям, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр находился приблизительно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Затем последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. Стихийное бедствие затронуло и Таиланд – в Бангкоке рухнул строящийся небоскреб. Погибли 17 человек, десятки пропали без вести.