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Власти Турции заявили о сильнейших за последние 10 лет заморозках

Ведомости

В Турции последние три дня местами фиксируются самые низкие температуры за последние 30 лет, аграрии страны несут ущерб, заявил в X министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы.

Температура воздуха в Турции за последние три дня – 10, 11 и 12 апреля – опускалась местами до -15 градусов, шли снегопады и град. Последний раз такие заморозки были в Турции более 10 лет назад.

«В результате этих неблагоприятных погодных условий мы, к сожалению, столкнулись с одним из самых крупных заморозков в сельском хозяйстве в нашей истории после крупного сельскохозяйственного заморозка в 2014 г.», – написал Юмаклы.

Пострадавшие от заморозков и града производители могут сообщать об ущербе в провинциальные и районные управления сельского и лесного хозяйства, добавил он. Министр пообещал аграриям поддержку, чтобы «обеспечить непрерывность производства после этого заморозков, которые охватили самую большую территорию за последние годы». 

7 апреля министерство торговли Турции предупредило, что страна приостановит экспорт лимонов с 8 апреля в связи с холодной погодой и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Лимоны и мандарины составляют 70% турецкого экспорта цитрусовых. Апельсины – 15%. На следующий день министр торговли страны Омер Болат по итогам встречи с фермерами и экспортерами заявил, что республика решила отменить принятое решение о приостановке экспорта лимонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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