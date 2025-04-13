Власти Турции заявили о сильнейших за последние 10 лет заморозках

7 апреля министерство торговли Турции предупредило, что страна приостановит экспорт лимонов с 8 апреля в связи с холодной погодой и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Лимоны и мандарины составляют 70% турецкого экспорта цитрусовых. Апельсины – 15%. На следующий день министр торговли страны Омер Болат по итогам встречи с фермерами и экспортерами заявил, что республика решила отменить принятое решение о приостановке экспорта лимонов.