Власти Турции заявили о сильнейших за последние 10 лет заморозках
В Турции последние три дня местами фиксируются самые низкие температуры за последние 30 лет, аграрии страны несут ущерб, заявил в X министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы.
Температура воздуха в Турции за последние три дня – 10, 11 и 12 апреля – опускалась местами до -15 градусов, шли снегопады и град. Последний раз такие заморозки были в Турции более 10 лет назад.
«В результате этих неблагоприятных погодных условий мы, к сожалению, столкнулись с одним из самых крупных заморозков в сельском хозяйстве в нашей истории после крупного сельскохозяйственного заморозка в 2014 г.», – написал Юмаклы.
Пострадавшие от заморозков и града производители могут сообщать об ущербе в провинциальные и районные управления сельского и лесного хозяйства, добавил он. Министр пообещал аграриям поддержку, чтобы «обеспечить непрерывность производства после этого заморозков, которые охватили самую большую территорию за последние годы».
7 апреля министерство торговли Турции предупредило, что страна приостановит экспорт лимонов с 8 апреля в связи с холодной погодой и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Лимоны и мандарины составляют 70% турецкого экспорта цитрусовых. Апельсины – 15%. На следующий день министр торговли страны Омер Болат по итогам встречи с фермерами и экспортерами заявил, что республика решила отменить принятое решение о приостановке экспорта лимонов.