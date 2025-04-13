В Москве предупредили о мошенничестве под видом установки сигнализации в домах
Телефонные мошенники получают доступ к порталу «Госуслуги» под предлогом установки сигнализации в доме. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
В ведомстве привели пример, когда мошенник позвонил 81-летнему пенсионеру под видом специалиста по установке сигнализации. Он заявил, что дом, где живет мужчина, оборудуют сигнализацией, поэтому нужно изготовить ключи. Аферист попросил назвать код из смс. Через несколько минут пенсионер получил сообщение о том, что его личные данные и деньги находятся под угрозой, а также финансовые документы, якобы подтверждающие это, и фото служебного удостоверения сотрудника Финмониторинга. После злоумышленники перезвонили мужчине и под предлогом удаления вирусов с компьютера и телефона получили доступ к устройствам. В итоге пенсионер лишился 1,8 млн руб.
Прокуратура призвала в случае подозрительного звонка прекратить разговор и самостоятельно перепроверить полученные данные. Ведомство напомнило, что сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов по телефону не спрашивают у граждан коды из смс и не отправляют банковские документы и фото служебных удостоверений.
13 апреля МВД России предупредило, что злоумышленники взламывают личные кабинеты на «Госуслугах» под предлогом записи на диспансеризацию в поликлинику. Затем они могут получить доступ к банковским картам и похитить деньги.
В полиции сообщили ТАСС, что аферисты по телефону просят назвать код из смс для входа в личный кабинет гражданина якобы для записи на медосмотр. После того как они получают доступ к аккаунту, уже другой человек говорит жертве о взломе личного кабинета. Чтобы решить проблему, предлагается заполнить фейковое заявление и выслать фото банковских карт. Затем мошенники списывают с них средства.