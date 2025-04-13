В Москве предупредили о мошенничестве под видом установки сигнализации в домах

В ведомстве привели пример, когда мошенник позвонил 81-летнему пенсионеру под видом специалиста по установке сигнализации. Он заявил, что дом, где живет мужчина, оборудуют сигнализацией, поэтому нужно изготовить ключи. Аферист попросил назвать код из смс. Через несколько минут пенсионер получил сообщение о том, что его личные данные и деньги находятся под угрозой, а также финансовые документы, якобы подтверждающие это, и фото служебного удостоверения сотрудника Финмониторинга. После злоумышленники перезвонили мужчине и под предлогом удаления вирусов с компьютера и телефона получили доступ к устройствам. В итоге пенсионер лишился 1,8 млн руб.