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В Москве предупредили о мошенничестве под видом установки сигнализации в домах

Ведомости

Телефонные мошенники получают доступ к порталу «Госуслуги» под предлогом установки сигнализации в доме. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В ведомстве привели пример, когда мошенник позвонил 81-летнему пенсионеру под видом специалиста по установке сигнализации. Он заявил, что дом, где живет мужчина, оборудуют сигнализацией, поэтому нужно изготовить ключи. Аферист попросил назвать код из смс. Через несколько минут пенсионер получил сообщение о том, что его личные данные и деньги находятся под угрозой, а также финансовые документы, якобы подтверждающие это, и фото служебного удостоверения сотрудника Финмониторинга. После злоумышленники перезвонили мужчине и под предлогом удаления вирусов с компьютера и телефона получили доступ к устройствам. В итоге пенсионер лишился 1,8 млн руб.

Прокуратура призвала в случае подозрительного звонка прекратить разговор и самостоятельно перепроверить полученные данные. Ведомство напомнило, что сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов по телефону не спрашивают у граждан коды из смс и не отправляют банковские документы и фото служебных удостоверений.

13 апреля МВД России предупредило, что злоумышленники взламывают личные кабинеты на «Госуслугах» под предлогом записи на диспансеризацию в поликлинику. Затем они могут получить доступ к банковским картам и похитить деньги.

В полиции сообщили ТАСС, что аферисты по телефону просят назвать код из смс для входа в личный кабинет гражданина якобы для записи на медосмотр. После того как они получают доступ к аккаунту, уже другой человек говорит жертве о взломе личного кабинета. Чтобы решить проблему, предлагается заполнить фейковое заявление и выслать фото банковских карт. Затем мошенники списывают с них средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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