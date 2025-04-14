Правительство утвердило стратегию действий в интересах пожилых граждан
Правительство России утвердило стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 г. Распоряжение о ее утверждении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В стратегии отмечается важность признания заслуг и востребованности опыта людей в возрасте, создания условий для их самореализации и социальной активности. Кроме того, уделено внимание вопросам повышения продолжительности, уровня и качества жизни граждан, доступности медицинской помощи и необходимых услуг. Ключевыми механизмами реализации документа определены нацпроекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь».
На совещании с вице-премьерами 14 апреля Мишустин назвал повышение качества жизни граждан старшего возраста приоритетом правительства. По его словам, президент РФ Владимир Путин говорил, что у пожилых людей должны быть достойные условия для активного и здорового долголетия. Премьер указал, что стратегия предполагает реализацию целого комплекса направлений для улучшения качества жизни граждан, включая повышение пенсионного обеспечения.
По данным Социального фонда России (СФР), на 1 января 2025 г. на учете в системе фонда состоят 41,1 млн пенсионеров. В том числе, 33,4 млн человек получают страховые пенсии по старости, 2,2 млн – выплаты по инвалидности. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн россиян, а социальные пенсии – 3,4 млн.
8 апреля «РИА Новости» со ссылкой на СФР писало, что для получения страховой пенсии в этом году гражданину нужно достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8907,7 руб.