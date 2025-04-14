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Правительство утвердило стратегию действий в интересах пожилых граждан

Ведомости

Правительство России утвердило стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 г. Распоряжение о ее утверждении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В стратегии отмечается важность признания заслуг и востребованности опыта людей в возрасте, создания условий для их самореализации и социальной активности. Кроме того, уделено внимание вопросам повышения продолжительности, уровня и качества жизни граждан, доступности медицинской помощи и необходимых услуг. Ключевыми механизмами реализации документа определены нацпроекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь».

На совещании с вице-премьерами 14 апреля Мишустин назвал повышение качества жизни граждан старшего возраста приоритетом правительства. По его словам, президент РФ Владимир Путин говорил, что у пожилых людей должны быть достойные условия для активного и здорового долголетия. Премьер указал, что стратегия предполагает реализацию целого комплекса направлений для улучшения качества жизни граждан, включая повышение пенсионного обеспечения.

По данным Социального фонда России (СФР), на 1 января 2025 г. на учете в системе фонда состоят 41,1 млн пенсионеров. В том числе, 33,4 млн человек получают страховые пенсии по старости, 2,2 млн – выплаты по инвалидности. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн россиян, а социальные пенсии – 3,4 млн.

8 апреля «РИА Новости» со ссылкой на СФР писало, что для получения страховой пенсии в этом году гражданину нужно достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8907,7 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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