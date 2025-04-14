Правительство утвердило стратегию действий в интересах пожилых граждан

8 апреля «РИА Новости» со ссылкой на СФР писало, что для получения страховой пенсии в этом году гражданину нужно достичь пенсионного возраста, иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8907,7 руб.