Дегтярев: продажа пива на стадионах принесет доход для содержания спортобъектов

«Тот, кто хочет выпить, – выпьет рядом в ларьке и до, и после матча, а нам надо эти деньги принести на спортсооружения, поскольку требуются дополнительные деньги на их содержание. Если они пойдут с продажи пива, то почему нет?» – сказал Дегтярев в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями» (цитата по ТАСС).