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Дегтярев: продажа пива на стадионах принесет доход для содержания спортобъектов

Ведомости

Возобновление продажи пива на стадионах принесет дополнительные средства на содержание спортивных сооружений, считает министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Тот, кто хочет выпить, – выпьет рядом в ларьке и до, и после матча, а нам надо эти деньги принести на спортсооружения, поскольку требуются дополнительные деньги на их содержание. Если они пойдут с продажи пива, то почему нет?» – сказал Дегтярев в мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями» (цитата по ТАСС).

Министр подчеркнул, что речь о спортивных, а не о культурных событиях.

10 апреля Дегтярев затрагивал тему возобновления продажи пива на стадионах в эфире радио «Серебряный дождь». Тогда он называл употребление алкогольного напитка во время просмотра игры «культурой боления».

17 января член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев говорил «РИА Новости», что решение в вопросе о возвращении продажи пива на стадионы принято, но законопроект требует доработки.

Продажа пива на спортобъектах запрещена в России с 2005 г. В качестве эксперимента правительство Москвы в мае 2022 г. разрешало до 31 декабря того же года продавать алкоголь крепостью до 16,5% в музеях, концертных залах и в спортивных сооружениях. Осенью 2023 г. Минфин и Минэкономразвития поддержали идею снять запрет на продажу пива на стадионах в ответ на обращение депутата «Единой России» Михаила Романова, писали «Известия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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