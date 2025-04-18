Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве тверского склада Wildberries

Пресс-служба «ВБ Девелопмент» утверждает, что официально правоохранительные органы не обращались в компанию в рамках расследования. Там также предположили, что инициатором возбуждения уголовного дела против одного из подрядчиков строительства склада выступило ООО «Вайлдберриз». «ВБ Девелопмент» являлось техническим заказчиком строительства, то есть выступало в роли агента между «Вайлдберриз» и подрядчиком. Соответственно, в случае возбуждения уголовного дела, компания Бакальчука будет потерпевшей стороной, сообщила пресс-служба.