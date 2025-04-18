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/ Общество

Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве тверского склада Wildberries

«ВБ Девелопмент» Бакальчука якобы причинила ущерб «Вайлдберриз» на сумму 14,3 млн рублей
Ведомости

Управление МВД по Тверской области возбудило уголовное дело о мошенничестве при строительстве компанией ООО «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука складского комплекса Wildberries (ООО «Вайлдберриз»). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. В «ВБ Девелопмент» заявили «Ведомостям», что компании неизвестно о каких-либо уголовных делах, связанных со строительством склада в Тверской области.

По информации «Интерфакса», с марта 2023 г. по январь 2024 г. руководство ООО «ВБ Девелопмент» заключало договора на перемещение грунта по строительной площадке с «заведомо завышенным объемом». Это причинило ООО «Вайлдберриз» ущерб на сумму более 14,3 млн руб.

На основании материалов доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает агентство. Виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба «ВБ Девелопмент» утверждает, что официально правоохранительные органы не обращались в компанию в рамках расследования. Там также предположили, что инициатором возбуждения уголовного дела против одного из подрядчиков строительства склада выступило ООО «Вайлдберриз». «ВБ Девелопмент» являлось техническим заказчиком строительства, то есть выступало в роли агента между «Вайлдберриз» и подрядчиком. Соответственно, в случае возбуждения уголовного дела, компания Бакальчука будет потерпевшей стороной, сообщила пресс-служба.

«Сотрудники Wildberries участвовали в выборе и согласовании подрядчиков, контроле строительно-монтажных работ. Ни одни выплаты без согласования с сотрудниками WB не производились за всю историю строительства складов во всех регионах России», – заявил гендиректор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов.

Позже пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ подтвердила «Ведомостям» информацию о возбуждении дела о мошенничестве при строительстве компанией «ВБ Девелопмент» склада в Тверской области.

«Wildberries&Russ окажет МВД необходимое содействие», – сообщил представитель пресс-службы.

Сам Бакальчук назвал «бредом» информацию об уголовном деле.

«Бакальчук в очередной раз украл сам у себя. Больше я никак не могу прокомментировать очередной бред насчет "ВБ Девелопмент", который появился в инфополе», – написал предприниматель в своем Telegram-канале.

В марте стало известно, что «Вайлдберриз» подала в Арбитражный суд Москвы иск к «ВБ Девелопмент» о взыскании задолженности в размере 42 млрд руб. Компания считает, что из «ВБ Девеломпент» по личному указанию Бакальчука были выведены средства, направленные в рамках финансирования строительства логистических объектов Wildberries. В начале апреля суд принял обеспечительные меры на 713 млн руб. по иску к «ВБ Девелопмент», писал «Интерфакс».

17 апреля Савеловский суд Москвы вынес решение по разделу имущества бывших супругов – Бакальчука и основательницы Wildberries Татьяны Ким: 1%-ная доля в ООО «Вайлдберриз», которой владел предприниматель, отошла его экс-супруге. Таким образом, Ким теперь владеет 100% ООО «Вайлдберриз».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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