Газета
Телеграм
/ Общество

Суд отказался привлечь Чубайса к ответственности по долгам «Лиры»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отказался привлечь бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса к ответственности по миллиардным долгам компании «Лира». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Из документов следует, что конкурсный управляющий компании Кирилл Ноготков подал заявление о привлечении к ответственности бывших контролирующих лиц обанкротившейся «Лиры». В числе ответчиков значится и Чубайс, которого он охарактеризовал как «бенефициара активов должника». Основанием для обращения послужил договор займа, заключенный между «Лирой» в качестве заемщика и Chastely Investments Limited. Впоследствии права требования по нему были переданы кипрской компании O1 Trust Services Limited, связанной, по мнению управляющего, с Чубайсом. 

Отмечается, что после заключения договора активы «Лиры» не увеличились, поскольку никаких денежных средств должник от Chastely Investments Limited не получил. Тем не менее, несмотря на отсутствие факта реального поступления денег, задолженность, предположительно возникшая в рамках договора займа, все же была погашена.

Суд постановил, что из представленных доказательств не следует, что «Лира» и Чубайс являются аффилированными лицами. В судебном акте говорится, что «заявитель не доказал причинно-следственную связь между какими-либо действиями Чубайса и неплатежеспособностью должника».

В результате к субсидиарной ответственности был привлечен только последний генеральный директор должника Манвел Мкртумян. Размер взыскания будет установлен позднее. Сейчас в реестр требований кредиторов «Лиры» включены требования банка «Траст» в размере около 10,1 млрд руб.

Судебные приставы 17 апреля инициировали исполнительное производство на основании решения Арбитражного суда Москвы о возмещении убытков, понесенных в результате реализации проекта Plastic Logic, в отношении Чубайса. В качестве цели исполнения указано «наложение ареста». Конкретная сумма активов не раскрывается.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных