Суд отказался привлечь Чубайса к ответственности по долгам «Лиры»

Из документов следует, что конкурсный управляющий компании Кирилл Ноготков подал заявление о привлечении к ответственности бывших контролирующих лиц обанкротившейся «Лиры». В числе ответчиков значится и Чубайс, которого он охарактеризовал как «бенефициара активов должника». Основанием для обращения послужил договор займа, заключенный между «Лирой» в качестве заемщика и Chastely Investments Limited. Впоследствии права требования по нему были переданы кипрской компании O1 Trust Services Limited, связанной, по мнению управляющего, с Чубайсом.