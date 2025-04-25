Суд отказался привлечь Чубайса к ответственности по долгам «Лиры»
Арбитражный суд Москвы отказался привлечь бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса к ответственности по миллиардным долгам компании «Лира». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Из документов следует, что конкурсный управляющий компании Кирилл Ноготков подал заявление о привлечении к ответственности бывших контролирующих лиц обанкротившейся «Лиры». В числе ответчиков значится и Чубайс, которого он охарактеризовал как «бенефициара активов должника». Основанием для обращения послужил договор займа, заключенный между «Лирой» в качестве заемщика и Chastely Investments Limited. Впоследствии права требования по нему были переданы кипрской компании O1 Trust Services Limited, связанной, по мнению управляющего, с Чубайсом.
Отмечается, что после заключения договора активы «Лиры» не увеличились, поскольку никаких денежных средств должник от Chastely Investments Limited не получил. Тем не менее, несмотря на отсутствие факта реального поступления денег, задолженность, предположительно возникшая в рамках договора займа, все же была погашена.
Суд постановил, что из представленных доказательств не следует, что «Лира» и Чубайс являются аффилированными лицами. В судебном акте говорится, что «заявитель не доказал причинно-следственную связь между какими-либо действиями Чубайса и неплатежеспособностью должника».
В результате к субсидиарной ответственности был привлечен только последний генеральный директор должника Манвел Мкртумян. Размер взыскания будет установлен позднее. Сейчас в реестр требований кредиторов «Лиры» включены требования банка «Траст» в размере около 10,1 млрд руб.
Судебные приставы 17 апреля инициировали исполнительное производство на основании решения Арбитражного суда Москвы о возмещении убытков, понесенных в результате реализации проекта Plastic Logic, в отношении Чубайса. В качестве цели исполнения указано «наложение ареста». Конкретная сумма активов не раскрывается.