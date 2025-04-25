Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат СК
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела об убийстве генерала Ярослава Москалика в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«На место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты Судебно-экспертного центра СК для оказания практической помощи», – пояснили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, трагический инцидент произошел в подмосковной Балашихе. Там был взорван автомобиль «Фольксваген Гольф», припаркованный в районе дома №2 по улице Нестерова. Предварительная информация указывает, что причиной взрыва стало срабатывание самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. В настоящее время следователи и криминалисты выясняют все подробности и обстоятельства произошедшего.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям – убийство (ст. 105 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данное убийство следует рассматривать как террористическую атаку. А глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования и назвал генерала Москалика «человеком чести», подчеркнув, что «такие люди, каким был Москалик, – кость в горле у врагов».