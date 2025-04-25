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Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат СК

Ведомости

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела об убийстве генерала Ярослава Москалика в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«На место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики и эксперты Судебно-экспертного центра СК для оказания практической помощи», – пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, трагический инцидент произошел в подмосковной Балашихе. Там был взорван автомобиль «Фольксваген Гольф», припаркованный в районе дома №2 по улице Нестерова. Предварительная информация указывает, что причиной взрыва стало срабатывание самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. В настоящее время следователи и криминалисты выясняют все подробности и обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям – убийство (ст. 105 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данное убийство следует рассматривать как террористическую атаку. А глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования и назвал генерала Москалика «человеком чести», подчеркнув, что «такие люди, каким был Москалик, – кость в горле у врагов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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