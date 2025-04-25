Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Москалика в центральный аппарат СК

По данным следствия, трагический инцидент произошел в подмосковной Балашихе. Там был взорван автомобиль «Фольксваген Гольф», припаркованный в районе дома №2 по улице Нестерова. Предварительная информация указывает, что причиной взрыва стало срабатывание самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. В настоящее время следователи и криминалисты выясняют все подробности и обстоятельства произошедшего.