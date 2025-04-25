Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал убитого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика человеком чести. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Москалик обладал высоким профессионализмом и достоинством, а также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
«Такие люди, каким был Ярослав, – кость в горле у врагов», – написал Меняйло.
Москалик погиб 25 апреля в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. По предварительной информации, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).