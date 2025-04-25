Глава Северной Осетии назвал убитого генерала Москалика человеком чести

Москалик погиб 25 апреля в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. По предварительной информации, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).