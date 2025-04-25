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В ГД внесли проект о передаче МВД данных о зачислении детей мигрантов в школы

Ведомости

Данные о зачислении детей мигрантов в школы будут передаваться в МВД региональными и муниципальными образовательными ведомствами. Это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму правительством РФ.

Согласно тексту инициативы, региональные и муниципальные ведомства будут направлять в МВД данные о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, об их приеме на обучение в школы и колледжи или отчислении. МВД, в свою очередь, будет передавать регионам данные о регистрации детей мигрантов по месту жительства или их снятии с регистрационного учета.

Обмен данными будет происходить с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Порядок взаимодействия определит кабинет министров.

О разработке соответствующего проекта писали «Ведомости» 21 апреля. В МВД также предоставят информацию о том, что несовершеннолетние иностранцы и их законные представители, включенные в реестр контролируемых лиц, обратились с заявлением о приеме в школы и колледжи.

Через реестр контролируемых лиц ведется учет иностранцев, которые находятся в РФ, не имея законных оснований для пребывания или проживания в стране. В перечень также вносятся данные об иностранных гражданах или лицах без гражданства с момента их незаконного пересечения границы РФ. Реестр заработал с 5 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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