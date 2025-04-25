В ГД внесли проект о передаче МВД данных о зачислении детей мигрантов в школы
Данные о зачислении детей мигрантов в школы будут передаваться в МВД региональными и муниципальными образовательными ведомствами. Это следует из законопроекта, внесенного в Госдуму правительством РФ.
Согласно тексту инициативы, региональные и муниципальные ведомства будут направлять в МВД данные о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, об их приеме на обучение в школы и колледжи или отчислении. МВД, в свою очередь, будет передавать регионам данные о регистрации детей мигрантов по месту жительства или их снятии с регистрационного учета.
Обмен данными будет происходить с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Порядок взаимодействия определит кабинет министров.
О разработке соответствующего проекта писали «Ведомости» 21 апреля. В МВД также предоставят информацию о том, что несовершеннолетние иностранцы и их законные представители, включенные в реестр контролируемых лиц, обратились с заявлением о приеме в школы и колледжи.
Через реестр контролируемых лиц ведется учет иностранцев, которые находятся в РФ, не имея законных оснований для пребывания или проживания в стране. В перечень также вносятся данные об иностранных гражданах или лицах без гражданства с момента их незаконного пересечения границы РФ. Реестр заработал с 5 февраля.