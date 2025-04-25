С детей мигрантов потребуют справку об инфекциях перед зачислением в детский сад
Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, согласно которому при зачислении детей иностранных граждан в детский сад будут требовать медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Медсправка должна подтвердить, что у ребенка нет инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для других детей. Эта мера, как поясняют в Минпросвещения, направлена на обеспечение эпидемиологической безопасности в детских садах.
Также проект уточняет порядок приема всех детей, находящихся в России на законных основаниях. Ведомство отмечает, что инициатива приведет к более четкому и системному подходу в приеме детей мигрантов в дошкольные учреждения в соответствии с уже действующими правилами для школ.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому данные о зачислении детей мигрантов в школы будут передаваться в МВД региональными и муниципальными образовательными ведомствами. Согласно тексту инициативы, региональные и муниципальные ведомства будут направлять в МВД данные о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, об их приеме на обучение в школы и колледжи или отчислении. МВД, в свою очередь, будет передавать регионам данные о регистрации детей мигрантов по месту жительства или их снятии с регистрационного учета.
14 марта Министерство просвещения РФ утвердило также приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание русского языка при приеме в школы детей мигрантов.