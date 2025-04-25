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С детей мигрантов потребуют справку об инфекциях перед зачислением в детский сад

Ведомости

Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, согласно которому при зачислении детей иностранных граждан в детский сад будут требовать медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Медсправка должна подтвердить, что у ребенка нет инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для других детей. Эта мера, как поясняют в Минпросвещения, направлена на обеспечение эпидемиологической безопасности в детских садах.

Также проект уточняет порядок приема всех детей, находящихся в России на законных основаниях. Ведомство отмечает, что инициатива приведет к более четкому и системному подходу в приеме детей мигрантов в дошкольные учреждения в соответствии с уже действующими правилами для школ.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому данные о зачислении детей мигрантов в школы будут передаваться в МВД региональными и муниципальными образовательными ведомствами. Согласно тексту инициативы, региональные и муниципальные ведомства будут направлять в МВД данные о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, об их приеме на обучение в школы и колледжи или отчислении. МВД, в свою очередь, будет передавать регионам данные о регистрации детей мигрантов по месту жительства или их снятии с регистрационного учета.

14 марта Министерство просвещения РФ утвердило также приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание русского языка при приеме в школы детей мигрантов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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