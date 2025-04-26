На Бали для выполнения рейса в Москву вылетел резервный самолет «Аэрофлота»

О том, что самолет с российскими туристами все еще не покинул индонезийский остров Бали, ранее сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пассажиров. Вылет рейса SU 297 был запланирован на 10.05 (05.05 мск) 25 апреля, но неоднократно переносился на другое время. В пресс-службе «Аэрофлота» связали задержки с техническими причинами и уточнили, что перевозчик ожидает разрешения авиационных властей Индонезии на прилет резервного самолета.