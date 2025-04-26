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На Бали для выполнения рейса в Москву вылетел резервный самолет «Аэрофлота»

Ведомости

Пассажиры рейса Денпасар – Москва, которые с утра 25 апреля ожидают вылета в Россию, вернутся в столицу через двое суток задержки, в Индонезию для выполнения рейса вылетел резервный борт, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Аэрофлота».

Резервный самолет для выполнения рейса SU 297 вылетел из Москвы в 15:17, уточнили в авиакомпании. Рейс должен вылететь в Россию в 10:05 по местному времени 27 апреля (5:05 мск). На время ожидания пассажиров разместили в 4-звездочном отеле, говорится в сообщении.

О том, что самолет с российскими туристами все еще не покинул индонезийский остров Бали, ранее сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пассажиров. Вылет рейса SU 297 был запланирован на 10.05 (05.05 мск) 25 апреля, но неоднократно переносился на другое время. В пресс-службе «Аэрофлота» связали задержки с техническими причинами и уточнили, что перевозчик ожидает разрешения авиационных властей Индонезии на прилет резервного самолета. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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