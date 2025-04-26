На Бали для выполнения рейса в Москву вылетел резервный самолет «Аэрофлота»
Пассажиры рейса Денпасар – Москва, которые с утра 25 апреля ожидают вылета в Россию, вернутся в столицу через двое суток задержки, в Индонезию для выполнения рейса вылетел резервный борт, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Аэрофлота».
Резервный самолет для выполнения рейса SU 297 вылетел из Москвы в 15:17, уточнили в авиакомпании. Рейс должен вылететь в Россию в 10:05 по местному времени 27 апреля (5:05 мск). На время ожидания пассажиров разместили в 4-звездочном отеле, говорится в сообщении.
О том, что самолет с российскими туристами все еще не покинул индонезийский остров Бали, ранее сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пассажиров. Вылет рейса SU 297 был запланирован на 10.05 (05.05 мск) 25 апреля, но неоднократно переносился на другое время. В пресс-службе «Аэрофлота» связали задержки с техническими причинами и уточнили, что перевозчик ожидает разрешения авиационных властей Индонезии на прилет резервного самолета.