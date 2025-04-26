Посольство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при взрыве в Иране

Мощный взрыв в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе произошел днем 26 апреля. Количество пострадавших выросло до 516 человек, известно о четырех погибших. Губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури сообщил на месте происшествия о результатах предварительного расследования. По его словам, взрыв, вероятно, был вызван «наличием на этом месте легковоспламеняющихся материалов». Он призвал граждан не обращать внимания на домыслы, а следить за новостями из «надежных источников».