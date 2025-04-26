Посольство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при взрыве в Иране
Информации о россиянах, пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана, нет, сообщил Telegram-канал посольства РФ в республике.
Российское посольство в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи выразило соболезнования «дружественному иранскому народу и правительству». Там подчеркнули, что любые запросы о необходимости помощи будут незамедлительно направлены в Москву для принятия оперативных решений.
«К счастью, информации о пострадавших россиянах не выявлено. Все загранучреждения РФ в полной безопасности и продолжают работать в штатном режиме», – говорится в сообщении.
Мощный взрыв в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе произошел днем 26 апреля. Количество пострадавших выросло до 516 человек, известно о четырех погибших. Губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури сообщил на месте происшествия о результатах предварительного расследования. По его словам, взрыв, вероятно, был вызван «наличием на этом месте легковоспламеняющихся материалов». Он призвал граждан не обращать внимания на домыслы, а следить за новостями из «надежных источников».
Assosiated Press сообщило со ссылкой на данные компании Ambrey, что в марте порт принял партию «ракетного топлива на основе перхлората натрия». Предполагалось, что топливо будут использовать для пополнения ракетных запасов Ирана.