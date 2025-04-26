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Посольство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при взрыве в Иране

Ведомости

Информации о россиянах, пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана, нет, сообщил Telegram-канал посольства РФ в республике.

Российское посольство в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи выразило соболезнования «дружественному иранскому народу и правительству». Там подчеркнули, что любые запросы о необходимости помощи будут незамедлительно направлены в Москву для принятия оперативных решений. 

«К счастью, информации о пострадавших россиянах не выявлено. Все загранучреждения РФ в полной безопасности и продолжают работать в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Мощный взрыв в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе произошел днем 26 апреля. Количество пострадавших выросло до 516 человек, известно о четырех погибших. Губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури сообщил на месте происшествия о результатах предварительного расследования. По его словам, взрыв, вероятно, был вызван «наличием на этом месте легковоспламеняющихся материалов». Он призвал граждан не обращать внимания на домыслы, а следить за новостями из «надежных источников».

Assosiated Press сообщило со ссылкой на данные компании Ambrey, что в марте порт принял партию «ракетного топлива на основе перхлората натрия». Предполагалось, что топливо будут использовать для пополнения ракетных запасов Ирана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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