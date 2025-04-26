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При взрыве в порту Ирана погибли не менее четырех человек

Ведомости

В результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана погибли как минимум четыре человека, сообщили в службе спасения республики.

«Четыре человека погибли в результате сегодняшнего инцидента в порту Шахид-Раджаи», – сказал глава службы спасения Бабак Махмуди (цитата по телеканалу IRIB). 

Число пострадавших в результате происшествия в Бендер-Аббасе достигло 516 человек, они доставлены в больницы, сообщает также IRNA со ссылкой на представителя экстренных служб. На место инцидента было направлено 15 машин скорой помощи и четыре автобуса для транспортировки пострадавших. Из Ларестана также вылетел аварийно-спасательный вертолет.

Взрыв, как стало известно ранее, произошел на контейнерной площадке Сина в районе порта Шахид-Раджаи в двух километрах от здания таможни. Причина пока не установлена, но сообщалось, что взрыв мог произойти из-за пожара на складе опасных грузов и химикатов. Губернатор Хормозгана сообщил, что предположения об инциденте в порту необоснованны, а информацию о происшествии могут предоставить только власти, пишет IRIB.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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