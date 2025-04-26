При взрыве в порту Ирана погибли не менее четырех человек

Взрыв, как стало известно ранее, произошел на контейнерной площадке Сина в районе порта Шахид-Раджаи в двух километрах от здания таможни. Причина пока не установлена, но сообщалось, что взрыв мог произойти из-за пожара на складе опасных грузов и химикатов. Губернатор Хормозгана сообщил, что предположения об инциденте в порту необоснованны, а информацию о происшествии могут предоставить только власти, пишет IRIB.