При взрыве в порту Ирана погибли не менее четырех человек
В результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана погибли как минимум четыре человека, сообщили в службе спасения республики.
«Четыре человека погибли в результате сегодняшнего инцидента в порту Шахид-Раджаи», – сказал глава службы спасения Бабак Махмуди (цитата по телеканалу IRIB).
Число пострадавших в результате происшествия в Бендер-Аббасе достигло 516 человек, они доставлены в больницы, сообщает также IRNA со ссылкой на представителя экстренных служб. На место инцидента было направлено 15 машин скорой помощи и четыре автобуса для транспортировки пострадавших. Из Ларестана также вылетел аварийно-спасательный вертолет.
Взрыв, как стало известно ранее, произошел на контейнерной площадке Сина в районе порта Шахид-Раджаи в двух километрах от здания таможни. Причина пока не установлена, но сообщалось, что взрыв мог произойти из-за пожара на складе опасных грузов и химикатов. Губернатор Хормозгана сообщил, что предположения об инциденте в порту необоснованны, а информацию о происшествии могут предоставить только власти, пишет IRIB.