Главу оргкомитета «Победа» Петровича ненадолго задержали в аэропорту Кишинева
Глава совета российских соотечественников в Молдавии, руководитель оргкомитета «Победа» Алексей Петрович на некоторое время был задержан в аэропорту Кишинева, после проверки его отпустили. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны. Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа», – написал Петрович, добавив, что сотрудник пограничной полиции изъял у него паспорт и проездные документы.
Позднее главе оргкомитета «Победа» вернули документы и отпустили. Петрович уточнил, что правоохранителей интересовал его багаж, в котором «ничего запрещенного» не обнаружили.
17 апреля стало известно о задержании архиепископа Бельцского и Фэлештского Маркелла в аэропорту Кишинева. Он планировал вылететь в Израиль для участия в традиционном принесении благодатного огня. МИД РФ призвал международные структуры обратить внимание на случившееся и дать принципиальную оценку «возмутительным действиям молдавских властей».