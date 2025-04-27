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Главу оргкомитета «Победа» Петровича ненадолго задержали в аэропорту Кишинева

Ведомости

Глава совета российских соотечественников в Молдавии, руководитель оргкомитета «Победа» Алексей Петрович на некоторое время был задержан в аэропорту Кишинева, после проверки его отпустили. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны. Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа», – написал Петрович, добавив, что сотрудник пограничной полиции изъял у него паспорт и проездные документы. 

Позднее главе оргкомитета «Победа» вернули документы и отпустили. Петрович уточнил, что правоохранителей интересовал его багаж, в котором «ничего запрещенного» не обнаружили. 

17 апреля стало известно о задержании архиепископа Бельцского и Фэлештского Маркелла в аэропорту Кишинева. Он планировал вылететь в Израиль для участия в традиционном принесении благодатного огня. МИД РФ призвал международные структуры обратить внимание на случившееся и дать принципиальную оценку «возмутительным действиям молдавских властей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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