На востоке Москвы загорелся банный комплекс
На Яузской аллее в Москве загорелся банный комплекс, площадь пожара увеличилась до 1500 кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
На месте работают свыше 50 специалистов и 15 единиц техники, дополнительные силы и средства продолжают прибывать, добавили в ведомстве. В частности, для тушения вылетели два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
МЧС сообщает об эвакуации 25 человек. Позже в МЧС сообщили, что при пожаре огнем повреждены семь строений комплекса, а к тушению привлечены более 90 специалистов. Кроме того, для тушения прибыл пожарный поезд.
Telegram-канал Shot передает, что причиной пожара мог стать перегрев трубы – она загорелась в деревянном срубе. МЧС не сообщает о пострадавших, Shot пишет, что пострадавших нет. Telegram-канал Mash сообщил, что поезд прибыл на станцию «Белокаменная». Пожар произошел на территории комплекса «Банная усадьба» рядом со станцией МЦК.
24 марта в центре Москвы произошел крупный пожар в строящемся доме. Возгорание произошло в ЖК «Роза Росса», его удалось ликвидировать.