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На востоке Москвы загорелся банный комплекс

Ведомости

На Яузской аллее в Москве загорелся банный комплекс, площадь пожара увеличилась до 1500 кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.

На месте работают свыше 50 специалистов и 15 единиц техники, дополнительные силы и средства продолжают прибывать, добавили в ведомстве. В частности, для тушения вылетели два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. 

МЧС сообщает об эвакуации 25 человек. Позже в МЧС сообщили, что при пожаре огнем повреждены семь строений комплекса, а к тушению привлечены более 90 специалистов. Кроме того, для тушения прибыл пожарный поезд.

Telegram-канал Shot передает, что причиной пожара мог стать перегрев трубы – она загорелась в деревянном срубе. МЧС не сообщает о пострадавших, Shot пишет, что пострадавших нет. Telegram-канал Mash сообщил, что поезд прибыл на станцию «Белокаменная». Пожар произошел на территории комплекса «Банная усадьба» рядом со станцией МЦК.

24 марта в центре Москвы произошел крупный пожар в строящемся доме. Возгорание произошло в ЖК «Роза Росса», его удалось ликвидировать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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