В «Шереметьево» из-за неисправности вернулся Boeing-737
Самолет Boeing-737, выполнявший рейс Москва-Нальчик, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности системы герметизации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Рейс выполняла авиакомпания «Победа». Посадка самолета в «Шереметьево» прошла штатно, сообщили агентству.
27 апреля самолет «Победы», который выполнял рейс DP 6903 Москва – Магас, совершил посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажира на борту. До этого в Индонезии на двое суток был задержан вылет самолета в Москву. На Бали для выполнения рейса вылетел резервный борт, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Аэрофлота».