Матвиенко предложила усилить ответственность за неисполнение договора целевиков

Начальник управления информации и взаимодействия со СМИ верхней палаты парламента Владислав Пономаренко позже уточнил, что Матвиенко не выступала с инициативой ограничить в правах региональных абитуриентов. По его словам, она обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.