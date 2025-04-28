Матвиенко предложила усилить ответственность за неисполнение договора целевиков
Для студентов-целевиков следует усилить ответственность за неисполнение договора. С такой позицией выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей.
«Надо внимательно проанализировать законодательство и усилить его с точки зрения ответственности того, кто подписывает договор», – сказала она. Матвиенко уточнила, что предложение не касается обучающихся на платной или бюджетной основе.
По ее словам, если абитуриент осознанно идет на договор целевого обучения, «получаешь бесплатное образование, стипендию еще, как правило, повышенную, то ты обязан выполнить условия договора», то он обязан выполнить условия соглашения.
«Если человек, окончивший вуз, не выполняет договор, значит, меры должны быть адекватные», – добавила председатель верхней палаты.
В марте «Ведомости» писали, что Матвиенко предложила сократить прием в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, которые собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. По ее словам, эти учреждения «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве рынку труда.
Начальник управления информации и взаимодействия со СМИ верхней палаты парламента Владислав Пономаренко позже уточнил, что Матвиенко не выступала с инициативой ограничить в правах региональных абитуриентов. По его словам, она обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.