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Матвиенко предложила усилить ответственность за неисполнение договора целевиков

Ведомости

Для студентов-целевиков следует усилить ответственность за неисполнение договора. С такой позицией выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей.

«Надо внимательно проанализировать законодательство и усилить его с точки зрения ответственности того, кто подписывает договор», – сказала она. Матвиенко уточнила, что предложение не касается обучающихся на платной или бюджетной основе.

По ее словам, если абитуриент осознанно идет на договор целевого обучения, «получаешь бесплатное образование, стипендию еще, как правило, повышенную, то ты обязан выполнить условия договора», то он обязан выполнить условия соглашения.

«Если человек, окончивший вуз, не выполняет договор, значит, меры должны быть адекватные», – добавила председатель верхней палаты.

В марте «Ведомости» писали, что Матвиенко предложила сократить прием в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, которые собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. По ее словам, эти учреждения «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве рынку труда.

Начальник управления информации и взаимодействия со СМИ верхней палаты парламента Владислав Пономаренко позже уточнил, что Матвиенко не выступала с инициативой ограничить в правах региональных абитуриентов. По его словам, она обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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