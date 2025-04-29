СК проверит данные о нарушениях в отношении «Ленфильма»

Ранее по жалобам руководства «Ленфильма» уже проводились доследственные проверки. По поручению Бастрыкина руководитель ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков должен представить доклад по их результатам, а также организовать новую проверку с учетом последних заявлений Андрющенко. После ее завершения будет принято процессуальное решение.