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СК проверит данные о нарушениях в отношении «Ленфильма»

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по новым сообщениям о возможных нарушениях в отношении киностудии «Ленфильм».

На рабочем совещании с представителями киноиндустрии гендиректор студии Наталья Андрющенко рассказала о финансовых и юридических проблемах, мешающих развитию старейшей отечественной киностудии. Также было отмечено, что права на фильмы из ее «золотой коллекции», являющиеся культурным достоянием, перешли в частные руки.

Ранее по жалобам руководства «Ленфильма» уже проводились доследственные проверки. По поручению Бастрыкина руководитель ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков должен представить доклад по их результатам, а также организовать новую проверку с учетом последних заявлений Андрющенко. После ее завершения будет принято процессуальное решение.

В декабре 2024 г. пост главы совета директоров «Ленфильма» покинул режиссер Федор Бондарчук. Тогда «Ведомости» писали, что его решение было связано с «нестабильным финансовым положением студии и чередой смен директоров».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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