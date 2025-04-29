СК проверит данные о нарушениях в отношении «Ленфильма»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по новым сообщениям о возможных нарушениях в отношении киностудии «Ленфильм».
На рабочем совещании с представителями киноиндустрии гендиректор студии Наталья Андрющенко рассказала о финансовых и юридических проблемах, мешающих развитию старейшей отечественной киностудии. Также было отмечено, что права на фильмы из ее «золотой коллекции», являющиеся культурным достоянием, перешли в частные руки.
Ранее по жалобам руководства «Ленфильма» уже проводились доследственные проверки. По поручению Бастрыкина руководитель ГСУ СК по Петербургу Олег Бобков должен представить доклад по их результатам, а также организовать новую проверку с учетом последних заявлений Андрющенко. После ее завершения будет принято процессуальное решение.
В декабре 2024 г. пост главы совета директоров «Ленфильма» покинул режиссер Федор Бондарчук. Тогда «Ведомости» писали, что его решение было связано с «нестабильным финансовым положением студии и чередой смен директоров».