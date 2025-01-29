ТАСС: Бондарчук покинул пост главы совета директоров «Ленфильма» в декабре
Режиссер Федор Бондарчук покинул пост главы совета директоров киностудии «Ленфильм» в декабре 2024 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.
Бондарчук занимал должность председателя совета директоров киностудии «Ленфильм» с 2012 г. На должность он был утвержден Росимуществом. Тогда сообщалось, что основной задачей нового руководства станет превращение киностудии в современный комплекс, который будет отвечать всем требованиям киноиндустрии.
14 марта 2024 г. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова по делу о вымогательстве. 19 февраля МВД России объявило его в розыск. После Щербакова гендиректором киностудии был назначен Эдуард Суворов, которого вскоре сняли. На его место пришла Надежда Андрющенко, бывший руководитель службы безопасности «Ленфильма».