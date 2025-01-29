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РБК: Бондарчук покинет пост главы совета директоров «Ленфильма»

Ведомости

Актер Федор Бондарчук намерен покинуть совет директоров киностудии «Ленфильм», где на данный момент он занимает должность председателя, сообщили РБК источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников издания, решение актера связано с нестабильным финансовым положением студии и чередой смен директоров. В ближайшее время соответствующее решение примет владеющее «Ленфильмом» Росимущество.

Бондарчук занимает должность председателя совета директоров старейшей российской киностудии «Ленфильм» с 2012 г. Он неоднократно становился лауреатом премий ТЭФИ, «Ника», «Золотой орел», «Блокбастер» и других. На должность он был утвержден Росимуществом. Тогда сообщалось, что основной задачей нового руководства станет превращение киностудии в современный комплекс, который будет отвечать всем требованиям киноиндустрии.

14 марта 2024 г. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова по делу о вымогательстве. 19 февраля МВД России объявило Щербакова в розыск по уголовной статье.

После Щербакова генеральным директором киностудии был назначен Эдуард Суворов, который вскоре был снят с должности. На его место была назначена бывший руководитель службы безопасности «Ленфильма» Надежда Андрющенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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