РБК: Бондарчук покинет пост главы совета директоров «Ленфильма»
По словам источников издания, решение актера связано с нестабильным финансовым положением студии и чередой смен директоров. В ближайшее время соответствующее решение примет владеющее «Ленфильмом» Росимущество.
Бондарчук занимает должность председателя совета директоров старейшей российской киностудии «Ленфильм» с 2012 г. Он неоднократно становился лауреатом премий ТЭФИ, «Ника», «Золотой орел», «Блокбастер» и других. На должность он был утвержден Росимуществом. Тогда сообщалось, что основной задачей нового руководства станет превращение киностудии в современный комплекс, который будет отвечать всем требованиям киноиндустрии.
14 марта 2024 г. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова по делу о вымогательстве. 19 февраля МВД России объявило Щербакова в розыск по уголовной статье.
После Щербакова генеральным директором киностудии был назначен Эдуард Суворов, который вскоре был снят с должности. На его место была назначена бывший руководитель службы безопасности «Ленфильма» Надежда Андрющенко.