РБК: Бондарчук покинет пост главы совета директоров «Ленфильма»

Бондарчук занимает должность председателя совета директоров старейшей российской киностудии «Ленфильм» с 2012 г. Он неоднократно становился лауреатом премий ТЭФИ, «Ника», «Золотой орел», «Блокбастер» и других. На должность он был утвержден Росимуществом. Тогда сообщалось, что основной задачей нового руководства станет превращение киностудии в современный комплекс, который будет отвечать всем требованиям киноиндустрии.