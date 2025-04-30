Мосгорсуд утвердил арест экс-гендира «Русагро» Басова по делу о мошенничестве

По делу о мошенничестве проходит также основатель агрохолдинга Вадим Мошкович. 26 марта следователи МВД совместно с ФСБ провели с Мошковичем и Басовым следственные действия. В ходе обысков в офисах «Русагро» они изымали технику и документацию. Басову и Москвичу предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и 201 УК РФ).