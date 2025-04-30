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Мосгорсуд утвердил арест экс-гендира «Русагро» Басова по делу о мошенничестве

Ведомости

Решение об аресте бывшего генерального директора холдинга «Русагро» Максима Басова оставлено без изменения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда.

Басов был арестован Мещанским райсудом Москвы 27 марта, он пробудет в СИЗО до 25 мая. Позже его защитники обжаловали это решение.

По делу о мошенничестве проходит также основатель агрохолдинга Вадим Мошкович. 26 марта следователи МВД совместно с ФСБ провели с Мошковичем и Басовым следственные действия. В ходе обысков в офисах «Русагро» они изымали технику и документацию. Басову и Москвичу предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и 201 УК РФ).

Источник «Ведомостей», близкий к следствию, говорил, что речь в уголовном деле против Мошковича идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты».

27 марта Мошкович также был арестован Мещанским судом до 25 мая. Защита просила не заключать бизнесмена под стражу и предлагала залог в размере 1 млрд руб., но суд поместил его в СИЗО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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