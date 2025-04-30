Мосгорсуд утвердил арест экс-гендира «Русагро» Басова по делу о мошенничестве
Басов был арестован Мещанским райсудом Москвы 27 марта, он пробудет в СИЗО до 25 мая. Позже его защитники обжаловали это решение.
По делу о мошенничестве проходит также основатель агрохолдинга Вадим Мошкович. 26 марта следователи МВД совместно с ФСБ провели с Мошковичем и Басовым следственные действия. В ходе обысков в офисах «Русагро» они изымали технику и документацию. Басову и Москвичу предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и 201 УК РФ).
Источник «Ведомостей», близкий к следствию, говорил, что речь в уголовном деле против Мошковича идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты».
27 марта Мошкович также был арестован Мещанским судом до 25 мая. Защита просила не заключать бизнесмена под стражу и предлагала залог в размере 1 млрд руб., но суд поместил его в СИЗО.