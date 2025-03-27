Суд арестовал экс-гендиректора «Русагро» Басова по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы отправил бывшего генерального директора агрохолдинга «Русагро» Максима Басова под стражу, передает корреспондент «Ведомостей».
Судья Олеся Менделеева постановила, что в СИЗО он будет находиться до 25 мая 2025 г. Суд отклонил ходатайство защиты Басова об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.
27 марта Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу основателя «Русагро» Вадима Мошковича. В СИЗО бизнесмен также будет находиться до 25 мая. Защита Мошковича просила суд не заключать миллиардера под стражу. В качестве альтернативной меры пресечения адвокаты предлагали залог в размере 1 млрд руб. Сам Мошкович заявил о своей невиновности.
26 марта следователи МВД совместно с ФСБ провели с Мошковичем и Басовым следственные действия. В ходе обысков в офисах «Русагро» они изымали технику и документацию. Затем фигуранты были доставлены в следственное управление, где их сначала допросили в качестве подозреваемых. После Басову и Москвичу предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и 201 УК РФ).