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Суд арестовал экс-гендиректора «Русагро» Басова по делу о мошенничестве

Ведомости

Мещанский суд Москвы отправил бывшего генерального директора агрохолдинга «Русагро» Максима Басова под стражу, передает корреспондент «Ведомостей».

Судья Олеся Менделеева постановила, что в СИЗО он будет находиться до 25 мая 2025 г. Суд отклонил ходатайство защиты Басова об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

27 марта Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу основателя «Русагро» Вадима Мошковича. В СИЗО бизнесмен также будет находиться до 25 мая. Защита Мошковича просила суд не заключать миллиардера под стражу. В качестве альтернативной меры пресечения адвокаты предлагали залог в размере 1 млрд руб. Сам Мошкович заявил о своей невиновности.

26 марта следователи МВД совместно с ФСБ провели с Мошковичем и Басовым следственные действия. В ходе обысков в офисах «Русагро» они изымали технику и документацию. Затем фигуранты были доставлены в следственное управление, где их сначала допросили в качестве подозреваемых. После Басову и Москвичу предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и 201 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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