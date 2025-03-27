Суд арестовал экс-гендиректора «Русагро» Басова по делу о мошенничестве

26 марта следователи МВД совместно с ФСБ провели с Мошковичем и Басовым следственные действия. В ходе обысков в офисах «Русагро» они изымали технику и документацию. Затем фигуранты были доставлены в следственное управление, где их сначала допросили в качестве подозреваемых. После Басову и Москвичу предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 159 УК РФ и 201 УК РФ).